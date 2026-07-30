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آخرین قیمت نفت، ۹۰.۳۲ دلار
آخرین قیمت نفت، ۹۰.۳۲ دلار
کد خبر:
۱۳۸۷۳۳۴
تاریخ انتشار:
۰۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۳
30 July 2026
کد خبر:
۱۳۸۷۳۳۴
|
۰۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۳
30 July 2026
|
4212
بازدید
4212
بازدید
|
۱
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۱
انتشار یافته:
۱
ناشناس
|
|
۱۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
0
0
پاسخ
دلار 193 هزار اومن .......... ریال بی ارزششششششششششششششششششششششترین
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