 ترامپ پس از دوشیدن عربستان، آن را ذبح خواهد کرد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سید عبدالملک بدرالدین الحوثی اعلام کرد: حملات آمریکا و عربستان به عراق «خائنانه» و ظالمانه است و با ملت، نیروهای امنیتی و خانواده‌های شهدای عراقی، ابراز همدردی می‌کنیم.

دشمنان با هدف قراردادن امت اسلامی، به دنبال اجرای طرح‌هایی تحت عناوین «تغییر خاورمیانه» و «ایجاد اسرائیل بزرگ» هستند و ارزش‌های الهی را هدف قرار داده‌اند.

دشمنان در حال حاضر در یک درگیری «سخت و نرم» و بسیار تهاجمی‌تر از گذشته، علیه امت اسلامی فعالیت می‌کنند و بسیاری از رژیم‌ها در مسیر خوش‌خدمتی به صهیونیسم قرار گرفته‌اند.

نشانه‌های خطرناکی وجود دارد که دشمن صهیونیستی در حال آماده‌سازی یک عملیات تخریبی در بخش‌هایی از مسجد الاقصی است.

رهبر انصارالله ضمن انتقاد از وفاداری برخی سران کشورهای اسلامی به صهیونیسم، گفت: صهیونیسم و پیروانش در وهله اول امت اسلامی ما را هدف قرار می‌دهند، هرچند که خطر آنها برای کل جامعه بشری است

الحوثی با اشاره به اینکه، «تغییر خاورمیانه»‌ و «تأسیس اسرائیل بزرگ» راهبر اصلی کشورهای غربی به ویژه آمریکاست، ادامه داد: حملات صهیونیستها به مسلمانان در جنگ سخت و نرم است.

وی حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران، لبنان، فلسطین و سایر کشورها را در راستای تلاش برای رفع موانع از مسیر صهیونیسم دانست و تصریح کرد: آمریکا یک دشمن طمعکار است که از آن سوی جهان به منطقه ما آمده تا دست به اشغالگری و غارت بزند و پس از مصادره آزادی ملتهای مسلمان، بر آنها مسلط شود.

الحوثی با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل در پی نابودی هویت اسلامی هستند، خاطر نشان کرد: دشمن اسرائیلی به توافق پایبند نیست و با نهایت گستاخی و تجاوز آن را زیر پا می‌گذارد.

وی صهیونیسم را خطری برای امت اسلامی دانست که هیچ استثنائی در این زمینه وجود ندارد، گفت: نگرش صهیونیستی مبتنی بر این است کسانی که به آن‌ها وفاداری می‌کنند، آنها را تحقیر می‌کنند و پس از اینکه به آنها نیازی نداشته باشند، نابودشان می‌کنند.

رهبر انصارالله وادادگی عربستان سعودی در برابر آمریکا را به سخره گرفت و تأکید کرد: ترامپ خودش درباره عربستان می‌گوید که یک گاو شیرده است که آن را می‌دوشد تا شیرش خشک شود و سپس ذبحش می‌کند. رژیم سعودی با تمام امکانات، نقش بزرگی در خدمت به صهیونیسم دارد.