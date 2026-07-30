استوار یکم میثم کرمی به شهادت رسید
شهید امنیت، استوار یکم میثم کرمی قلعهتکی از اهالی شهرستان کیار در چهارمحال و بختیاری در حمله اشرار در ایرانشهر به شهادت رسید.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۳۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از روابطعمومی بنیادشهید چهارمحال و بختیاری، ظهر امروز هشتم مرداد، شهید امنیت، استوار یکم میثم کرمی قلعهتکی در حمله اشرار به ایست و بازرسی در شهرستان ایرانشهر سیستان و بلوچستان به مقام شهادت نائل شد.
مراسم شب وداع و تشییع این شهید والامقام از اهالی قلعه تک در چهارمحال و بختیاری متعاقبا اعلام خواهد شد.
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