انهدام ‌پهپاد متخاصم در ‌بندر امام خمینی‌

بر اساس این اطلاعیه، قطعات این پهپاد پس از انهدام در یکی از منازل شهر بندر امام خمینی سقوط کرد که خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی در پی نداشت.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در ادامه این اطلاعیه آمده است: این پهپاد پس از شناسایی توسط تیم چک و خنثی سپاه پاسداران بندر امام خمینی ایمن‌سازی و رفع خطر شد و سپس انتقال یافت.