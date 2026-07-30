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انهدام ‌پهپاد متخاصم در ‌بندر امام خمینی‌

سپاه شهر بندر امام خمینی (ره) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یک فروند پهپاد متخاصم در ساعات اولیه بامداد امروز در آسمان شهر بندر امام خمینی رهگیری و منهدم شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۲۶
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انهدام پهپاد

بر اساس این اطلاعیه، قطعات این پهپاد پس از انهدام در یکی از منازل شهر بندر امام خمینی سقوط کرد که خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی در پی نداشت.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در ادامه این اطلاعیه آمده است: این پهپاد پس از شناسایی توسط تیم چک و خنثی سپاه پاسداران بندر امام خمینی ایمن‌سازی و رفع خطر شد و سپس انتقال یافت.

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پهپاد انهدام بندر امام خمینی
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