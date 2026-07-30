یک کشتی ایرانی خط محاصرۀ آمریکا را شکست
دادههای شرکتهای کپلر و LSEG از عبور نخستین کشتی حامل گاز قطر از تنگه هرمز پس از ۱۱ ژوئیه خبر میدهد.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۲۰| |
3616 بازدید
دادههای شرکتهای کپلر و LSEG در روز پنجشنبه نشان داد که یک نفتکش حامل گاز طبیعی مایع تحت کنترل شرکت «قطر انرژی» در طول ساعات شبانه از تنگه هرمز خارج شده است.
به گزارش تابناک به نقل از آخرین خبر؛ بر اساس این گزارش، این اولین کشتی ثبتشده توسط دادههای ردیابی کشتیرانی است که از ۱۱ ژوئیه از این آبراه خارج میشود.
کشتی کانتینری نورا از خط محاصره آمریکا گذشت و وارد آبهای آزاد شد. این کشتی پیشتر در نزدیکی قشم دیده شده بود.
دور دوم محاصره آمریکا بیش از ۲ هفته است که آغاز شده و آمریکا در پی فشار اقتصادی به ایران است.
گزارش خطا