ترامپ با یک انتخاب بسیار دشوار روبه‌روست: یا یک شکست استراتژیک را بپذیرد، یا خطر گرفتار شدن در یک باتلاق فاجعه‌بار را به جان بخرد.

به گزارش تابناک؛ نشست ترامپ و نتانیاهو، مصداق بارز «تله تشدید تنش» است.

در این باره باید گفت که قدرت هوایی نتوانست کنترل تنگه هرمز را از دست ایران خارج کند. حالا اسرائیل با ارائه اطلاعات جدید، در صدد است ایالات متحده را به عملیاتی گسترده‌تر علیه ایران سوق دهد. ترامپ با یک انتخاب بسیار دشوار روبه‌روست: یا یک شکست استراتژیک را بپذیرد، یا خطر گرفتار شدن در یک باتلاق فاجعه‌بار را به جان بخرد.



آیا ترامپ بار دیگر در این دام گرفتار خواهد شد؟