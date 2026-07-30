ترامپ دوباره در دام نتانیاهو گرفتار میشود؟!
ترامپ با یک انتخاب بسیار دشوار روبهروست: یا یک شکست استراتژیک را بپذیرد، یا خطر گرفتار شدن در یک باتلاق فاجعهبار را به جان بخرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۱۴| |
3532 بازدید
به گزارش تابناک؛ نشست ترامپ و نتانیاهو، مصداق بارز «تله تشدید تنش» است.
در این باره باید گفت که قدرت هوایی نتوانست کنترل تنگه هرمز را از دست ایران خارج کند. حالا اسرائیل با ارائه اطلاعات جدید، در صدد است ایالات متحده را به عملیاتی گستردهتر علیه ایران سوق دهد. ترامپ با یک انتخاب بسیار دشوار روبهروست: یا یک شکست استراتژیک را بپذیرد، یا خطر گرفتار شدن در یک باتلاق فاجعهبار را به جان بخرد.
آیا ترامپ بار دیگر در این دام گرفتار خواهد شد؟
گزارش خطا
نتانیاهو: ایران نه تنها به اسرائیل بلکه می خواهد به آمریکا نیز حمله کند/ ترامپ: یکی از بدترین توافقهایی که دیدهام، توافق هستهای با ایران است
محمود عباس: معامله قرن به زباله دان تاریخ میپیوندد / اردن: الحاق کرانه باختری به اسرائیل تبعات خطرناکی خواهد داشت / ایران: آمادهایم به منظور مقابله با توطئه بزرگ همکاری کنیم / روسیه: طرح از سوی کمیته چهارجانبه بینالمللی بررسی شود / ترکیه: معامله قرن مرده به دنیا آمد