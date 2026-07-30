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ترامپ دوباره در دام نتانیاهو گرفتار می‌شود؟!

ترامپ با یک انتخاب بسیار دشوار روبه‌روست: یا یک شکست استراتژیک را بپذیرد، یا خطر گرفتار شدن در یک باتلاق فاجعه‌بار را به جان بخرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۱۴
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3532 بازدید
نشست ترامپ و نتانیاهو

به گزارش تابناک؛ نشست ترامپ و نتانیاهو، مصداق بارز «تله تشدید تنش» است.

در این باره باید گفت که قدرت هوایی نتوانست کنترل تنگه هرمز را از دست ایران خارج کند. حالا اسرائیل با ارائه اطلاعات جدید، در صدد است ایالات متحده را به عملیاتی گسترده‌تر علیه ایران سوق دهد. ترامپ با یک انتخاب بسیار دشوار روبه‌روست: یا یک شکست استراتژیک را بپذیرد، یا خطر گرفتار شدن در یک باتلاق فاجعه‌بار را به جان بخرد.


آیا ترامپ بار دیگر در این دام گرفتار خواهد شد؟

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