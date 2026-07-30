صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

واکنش فوری چین به خبر ارسال موشک به ایران!

خبرگزاری رویترز مدعی شد که ایران طی چند هفته آینده، نخستین محموله از مجموع حدود ۴۰۰ سامانه موشکی پدافند هوایی دوش‌پرتاب ساخت چین را دریافت کند.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۱۱
| |
10917 بازدید
ارسال سلاح

وزارت امور خارجه چین، به گزارش‌های منتشرشده درباره ارسال تسلیحات واکنش نشان داد و آنها را «نادرست و بی‌اساس» خواند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، وزارت امور خارجه چین، گزارش‌های منتشرشده درباره ارسال تسلیحات به ایران را «نادرست و بی‌اساس» خواند و تأکید کرد که پکن همواره نقشی سازنده در کاهش تنش‌ها ایفا کرده است.

مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز پنجشنبه گزارش‌های منتشرشده مبنی بر این‌که چین قصد دارد ۴۰۰ سکوی پرتاب موشک در اختیار ایران قرار دهد را  رد کرد

طبق گزارش گلوبال تایمز، وی در پاسخ به پرسشی درباره این گزارش‌ها گفت: «ما پیش‌تر نیز در مناسبت‌های متعدد موضع خود را در این زمینه به روشنی بیان کرده‌ایم. چین همواره نقشی سازنده در پیشبرد صلح و کاهش تنش در مناقشات ایفا کرده است.»

واکنش این مقام چینی در حالی مطرح شده است که روز گذشته رسانه‌های غربی از جمله خبرگزاری رویترز مدعی شدند که  ایران طی چند هفته آینده، نخستین محموله از مجموع حدود ۴۰۰ سامانه موشکی پدافند هوایی دوش‌پرتاب ساخت چین را دریافت کند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
چین سلاح دوشکا سامانه موشکی
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
جمهوری اسلامی ایران چه درس هابی از جنگ گرفت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آلمان: چین نباید هیچ سلاحی به روسیه بدهد
ادعای ترامپ: تنگه هرمز را برای چین باز می‌کنم!
این دوشکاست! بچه‌ها، دوشکا؛ دوشکا، بچه‌ها!
سورپرایز تازه هوانیروز: رونمایی سامانه موشکی شفق
از «نشان نظامی» تا احیای ایدئولوژی جنگ در ژاپن
قدرت‌نمایی چینی‌ها در نمایشگاه هوایی ژوهای/ رونمایی چین از سلاح ماکروویو پرقدرت ضد پهپاد
تست دوشکای اتوماتیک، سلاح تازه طالبان!
سرلشکر سلامی: بدون فناوری نمی‌توان جنگید
موشک ایرانی که روس‌ها را شگفت‌زده کرد
آلمان از اسرائیل سامانه موشکی خریداری می‌کند
سامانه موشکی باور ۳۷۳ در مدار عملیاتی قرار گرفت
تصاویری از سامانه های پدافندی «آرمان» و «آذرخش»
ساماندهی پهپاد‌ها و موشک‌های دقیق‌زن سپاه
رونمایی از سامانه موشکی «رعد ۲» سپاه
محافظت سفارت آمریکا با سامانه موشکی
آزمایش موشکی جدید ارتش رژیم صهیونیستی
سپاه از یک سامانه جدید موشکی رونمایی کرد
ارسال سامانه «اس ۴۰۰» روسیه به چین متوقف شد
چین با دود به جنگ با تسلیحات لیزری ایالات متحده می رود
تولید سامانه موشکی اس ۵۰۰ در روسیه آغاز شد
فوری: حملات سعودی-آمریکایی به مواکب اربعین در کربلا
عکس: تنها نقطه زمین که سندش رسما به نام امام زمان(عج) است
استقبال از پیکر خلبان قهرمان سوخو ۲۴ در پایگاه هفتم شکاری شیراز
تذکر جدی عارف به وزیر اقتصاد/ تکرار شود، وزیر را عزل می‌کنیم
آشتی چهره‌های سینما در پیاده‌روی اربعین
قول نتانیاهو به ترامپ درباره شرط حمله به ایران
لحظه انفجار مرکز خرید ژاپن پس از زلزله
تصاویر حمله پهپادی روسیه به کشتی ترکیه‌ای
چرخش امارات به تنش زدایی با ایران با دستور مذاکره مستقیم؛ «بن زاید» چرا تغییر رویه داد؟
چین خطاب به آمریکا:عقب‌نشینی کن یا منتظر تلافی باش
آمریکا نباید ایران را از مدیریت تنگه هرمز کنار بگذارد/ هر ایده‌ای باید با مشارکت ایران باشد
تلاش موساد و سیا برای ردیابی رهبر انقلاب
مدارس در مهرماه امسال بازگشایی نخواهد شد
نیسان تیانا بازگشت؛ سدانی که آمده تا ثابت کند دوران باشکوه سدان‌های ژاپنی هنوز تمام نشده است
رسانه آمریکایی:۲هفته جنگ سخت با ایران داریم
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۱۱۴ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۸ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۷ نظر)
تمسخر مجری زحمت کش توسط فردوسی پور!  (۶۸ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۳ نظر)
لبخند از لب‌های سینما رفت؛ از  اکبر عبدی چه ارثی به جا ماند؟  (۴۹ نظر)
توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی  (۴۳ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۲ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
توییت ترامپ: حمله به خارک  (۴۱ نظر)
تعرض رژیم اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر؛ «دلقک کی یف» با آتش بازی نکند!  (۴۱ نظر)
دلیل فوت اکبر عبدی چه بود؟  (۴۰ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
متقاضیان مسکن، دیگر فقط خانوارها نیستند/ تغییر الگوی تقاضا درجامعه ایرانی  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005otz
tabnak.ir/005otz