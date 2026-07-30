واکنش فوری چین به خبر ارسال موشک به ایران!

وزارت امور خارجه چین، به گزارش‌های منتشرشده درباره ارسال تسلیحات واکنش نشان داد و آنها را «نادرست و بی‌اساس» خواند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، وزارت امور خارجه چین، گزارش‌های منتشرشده درباره ارسال تسلیحات به ایران را «نادرست و بی‌اساس» خواند و تأکید کرد که پکن همواره نقشی سازنده در کاهش تنش‌ها ایفا کرده است.

مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز پنجشنبه گزارش‌های منتشرشده مبنی بر این‌که چین قصد دارد ۴۰۰ سکوی پرتاب موشک در اختیار ایران قرار دهد را رد کرد

طبق گزارش گلوبال تایمز، وی در پاسخ به پرسشی درباره این گزارش‌ها گفت: «ما پیش‌تر نیز در مناسبت‌های متعدد موضع خود را در این زمینه به روشنی بیان کرده‌ایم. چین همواره نقشی سازنده در پیشبرد صلح و کاهش تنش در مناقشات ایفا کرده است.»

واکنش این مقام چینی در حالی مطرح شده است که روز گذشته رسانه‌های غربی از جمله خبرگزاری رویترز مدعی شدند که ایران طی چند هفته آینده، نخستین محموله از مجموع حدود ۴۰۰ سامانه موشکی پدافند هوایی دوش‌پرتاب ساخت چین را دریافت کند.