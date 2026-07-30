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فاجعه‌ در حق‌الزحمه تصحیح برگه‌های آزمون نهایی؛ "شرف‌المکان و المکین" با ۱۶ هزار تومان!

اعلام نرخ ۱۰ تا ۱۶ هزار تومانی برای تصحیح هر برگه امتحان نهایی در سال ۱۴۰۴، از طریق برخی صفحات، جامعه معلمان و کارشناسان آموزشی این رقم را نه‌تنها ناچیز و ناعادلانه، بلکه در تناقض آشکار با شأن و حرمت حرفه معلمی می‌دانند.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۰۹
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7824 بازدید
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۲۸
حق الزحمه تصحیح برگه

بررسی‌ها نشان می‌دهد با احتساب زمان حداقلی ۱۵ تا ۲۰ دقیقه‌ای برای تصحیح هر برگه، درآمد ساعتی معلم به رقمی کمتر از حداقل دستمزد ساعتی و روزانه در بسیاری از مشاغل ساده می‌رسد.

به گزارش تابناک؛ بر اساس اعلام برخی از صفحات مجازی متعلق به معلمان، وزارت آموزش‌وپرورش در بخشنامه اخیر خود، نرخ تصحیح هر برگه امتحان نهایی را برای سال جاری، مبلغ ۱۰ تا ۱۶ هزار تومان اعلام کرده است. این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۱ که میانگین آن حدود ۳ هزار تومان بود، رشد آماری ۳.۵ برابری داشته؛ اما آنچه در پس این اعداد پنهان مانده، فاصله عمیق و تاسف‌باری است که بین ارزش واقعی کار تخصصی معلم و دستمزد پرداختی وجود دارد. ضمن اینکه در همین مدت با تورم وحشتناک در حوزه‌های متعدد و حتی چند صد برابر شدن بعضی از نرخ‌ها مواجه بوده‌ایم.

زمانی که دیده نمی‌شود

معلمان باسابقه و صاحب‌نظر بارها تأکید کرده‌اند که تصحیح یک برگه امتحان نهایی، به‌ویژه در دروس تشریحی و تحلیلی مانند ریاضی، فیزیک، هندسه و ادبیات، فرایندی ظریف، دقیق و زمان‌بر است. هر برگه پاسخ‌نامه، بسته به نوع سوالات و سطح دشواری، حداقل ۱۵ تا ۲۰ دقیقه زمان برای بررسی، نمره‌دهی و بازبینی نیاز دارد. بر این اساس، یک معلم در یک ساعت کاری مفید، حداکثر ۳ تا ۴ برگه را با دقت کافی تصحیح خواهد کرد.

حق‌الزحمه‌ای که توهین به زحمت است

با احتساب میانگین نرخ ۱۳ هزار تومان برای هر برگه، درآمد ساعتی معلم در این فرایند به حدود ۳۹ تا ۵۲ هزار تومان می‌رسد. این عدد در شرایطی که حداقل دستمزد روزانه کارگر در سال ۱۴۰۴ بیش از یک میلیون تومان اعلام شده، نشان‌دهنده شکاف فاحش و غیرقابل‌دفاعی است که جایگاه معلم را به حاشیه‌ای نامتناسب با مسئولیت خطیرش کشانده است.

کارشناسان آموزشی با انتقاد از این وضعیت می‌گویند: «معلمی که ساعت‌ها چشمانش را به خطوط درهم‌ریخته دانش‌آموزان می‌دوزد تا مبادا حقی ضایع شود و سرنوشت تحصیلی جوانی به مخاطره افتد، شایسته پاداشی است که دست‌کم کرامت انسانی و حرفه‌ای او را بازتاب دهد؛ نه رقمی که حتی هزینه یک وعده غذای ساده را در بسیاری از شهرها پوشش نمی‌دهد.»

افزایش صوری؛ کاهش واقعی قدرت خرید

هرچند نرخ‌ها نسبت به سه سال قبل افزایش یافته، اما این رشد در برابر تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر، نه‌تنها منصفانه نیست، بلکه عملاً به معنای کاهش فاحش قدرت خرید معلم و بی‌حرمتی محسوب می‌شود. 
در چهار سالی که حق‌الزحمه ۳.۵ برابر شده، قیمت مسکن، مواد غذایی و هزینه حمل‌ونقل چندین برابر بیشتر افزایش یافته است. معادله ساده‌ای که نشان می‌دهد معلم امروز با این مبلغ، بسیار کمتر از گذشته توانایی تأمین نیازهای اولیه خود را دارد.

پرداخت‌های معوقه و سهمیه اجباری؛ اضافه بر ناروایی

افزون بر نرخ پایین، معلمان همواره از تأخیر چندماهه در پرداخت حق‌الزحمه و همچنین الزام به تصحیح برگه‌های دانش‌آموزان خود به‌عنوان سهمیه اجباری و بدون دریافت هزینه، گلایه‌مند بوده‌اند. این رویه، انگیزه و دقت معلم را در حساسترین مرحله ارزشیابی تحصیلی دانش‌آموزان، به شدت تحت تأثیر قرار داده و عدالت آموزشی را با تهدید جدی مواجه می‌کند.

ضرورت بازنگری فوری

آنچه در این میان بیش از هر چیز به چشم می‌خورد، غفلت نظام آموزشی از حرمت معلم به‌عنوان رکن اساسی تعلیم‌وتربیت است. نادیده گرفتن زمان و تخصصی که برای تصحیح اوراق صرف می‌شود، نه تنها در حیطه اقتصاد، بلکه در حوزه کرامت حرفه‌ای معلم، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر است.

کارشناسان بر این باورند که نرخ‌گذاری فعلی، نظام ارزشیابی نهایی را به مسیری خطرناک سوق می‌دهد؛ جایی که کیفیت، دقت و انصاف در نمره‌دهی، قربانی کم‌توجهی به منزلت مادی معلم می‌شود. ضروری است وزارت آموزش‌وپرورش هرچه سریع‌تر نسبت به بازنگری اساسی در این نرخ‌ها، با در نظر گرفتن زمان واقعی تصحیح، نرخ تورم و شأن والای معلم، اقدام کند؛ اقدامی که می‌تواند گامی هرچند کوچک در مسیر احیای اعتماد و احترام به نظام آموزشی باشد.

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برچسب ها
تصحیح برگه امتحان نهایی حق الزحمه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۲۹
انتشار یافته: ۲۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
9
91
پاسخ
من یک معلم بودم. 33 سال تدریس با دکترا. فقر و محرومیت جایی برای عزت و گاه حتی شرافت نمیگذاشت....
پاسخ ها
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
شغل معلمی مدرک دکتری لازم ندارم، بیهوده شش سال هزینه تحصیل را بر دولت تحمیل کرده ای
طوسی زاده
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
یادمه منهم همکارت بودم.
مهندس رضا جعفری
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
من هم با مدرک ارشد مهندسی عمران هنرستان تدریس میکردم ،اوضاع حقوق بقدری فاجعه بار بود که حقوق معلمیم از حقوقی که به نگهبان ساختمونهای در حال ساختم
میدادم کمتر بودبرای همین با ۱۵ سال سابقه استعفا دادم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
باسلام باتشکر.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
بس کن آقا این چه مدل حرف زدنه...منم معلم بودم و خیلی معلمهارو میشناسم که با شرافت تمام و در فقر زندگی کردن و تازه
دست دانش آموزانشونم گرفتن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
کلا در کشور ما ، آموزش اولویت آخر دولت است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
صحیح نکنند.
آرش
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
متاسفانه آموزش و پرورش متولی دلسوز و دانایی ندارد
مسئولین آموزش و پرورش به جای آنکه نماینده ی معلمان باشنداستاد چاپلوسی و بله قربان گوی مقامات هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
1
12
پاسخ
برای همین معمولا کسی نمی رود پدر من هیچ وقت نمی رود میگوید 4 ساعت بشینی چشمانت بگذاری برای چند غاز
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
3
11
پاسخ
حق التدریس مدرسین مدعو دانشگاههای دولتی و آزاد هم اسفناک است، مدرسین جوانی که مبلغ دریافتی شان در یک ترم، یک چهارم حقوق یک ماهه کارمند نیست.
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
2
19
پاسخ
بزرگترین اشتباهم در زندگیم انتخاب شغل معلمی آن هم با رتبه 3رقمی کنکور بود، الآن بعد از 26 سال سابقه جز شرمندگی پیش زن و بچه ام چیزی عایدم نشده. لطفا لطفا هیچ عزیزی رو برای شغل معلمی راهنمایی نکنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
0
13
پاسخ
اینکه این نوع نگاه به حقوق معلمان اثرات فاجعه باری داشته و دارد جای شک نیست و اثرات آن در جامعه به راحتی دیده می شود، اما آقا یا خانم نویسنده اگر یک گزارش هم درباره حق الزحمه یک استاد دانشگاه که شهره جهانی دارد تهیه کنی عمق فاجعه را آن موقع متوجه خواهی شد!
Reza
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
2
18
پاسخ
خب، عوضس دستمزد مداحان عزیز در شان ایشان هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
2
8
پاسخ
فولادوند ضعیف ترین عملکرد ۴۷ سال اخیر سازمان نهضت سوادآموزی را رقم زد ولی وزیر آموزش و پرورش ایشان را مسئول برگزاری امتحان نهایی کرد هر کسی در وزارتخانه عملکرد ضعیف تر داشته باشد وزیر سمت بهتری به او می دهد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
20
7
پاسخ
خوب این فوق العاده هستش. حقوق سر ماه که سر جاشه و مدرسه هم که نمیرن که بگیم اون حقوق ثابت واسه مدرسه رفتنه. مگه قبلا معلم واسه تصحیح ورقه پول می گرفت؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
4
18
پاسخ
معلم واقعاً شان اجتماعی سابق رو نداره ،متاسفانه بیشترین ظلم و بی عدالتی در سیستم اداری به معلمان میشه ،حقوق معلمی از ۹۰ درصد مشاغل کمتره و معلمان همیشه درگیر فقر و بی عدالتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
1
17
پاسخ
کسی نره برای تصحیح برگه
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