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بازداشت بلاگر منتشرکننده لایو ضرب‌وجرح زنان در تهران

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران اعلام کرد: شرور سابقه‌دارِ عامل ضرب‌وشتم بانوان، با شلیک پلیس تهران زمین‌گیر شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۹۱
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28516 بازدید
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۱۸
دستگیری بلاگر

انتشار فیلم قدرت‌نمایی و ضرب‌وشتم بانوان توسط یکی از اراذل و اوباش در فضای مجازی، واکنش سریع پلیس اطلاعات تهران بزرگ را در پی داشت و این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، متهم به هویت «نوید» متولد 1369 شناسایی شد. بررسی سوابق وی نشان داد این فرد دارای 10 فقره سابقه دستگیری به اتهاماتی از جمله ایجاد مزاحمت، نزاع و درگیری، سرقت، ضرب و جرح، مزاحمت از طریق فضای مجازی و تهدید به قتل است و پیش از این نیز چندین بار روانه زندان شده بود.

در ادامه عملیات شناسایی، مأموران محل تردد متهم را در محدوده خیابان خرمشهر رصد کردند و ساعت یک بامداد پنجشنبه نهم مرداد 1405، برای دستگیری وی وارد عمل شدند.

بر اساس اعلام پلیس، متهم هنگام مواجهه با مأموران با سلاح سرد به آنان حمله کرد. مأموران نیز با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، ابتدا تیر اخطار شلیک کردند، اما متهم بدون توجه به هشدارها به مقاومت و حمله ادامه داد. در نهایت، مأموران برای مهار وی ناچار شدند از سلاح سازمانی استفاده کنند و متهم از ناحیه هر دو پا و دست چپ هدف گلوله قرار گرفت و زمین‌گیر شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با اراذل و اوباش اعلام کرد، پلیس با هرگونه قدرت‌نمایی، ایجاد رعب و وحشت و تعرض به امنیت و آرامش شهروندان، با اقتدار و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
9
103
پاسخ
اینا باید فلج بشن که نتونن تهدید کنن
پاسخ ها
ناشناس
| Albania |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
دخترا چی؟ دخترا چرا رفتن سمت همچین پسری این همه پسر سالم چرا باید دختر انتخابش این باشه نه زوری برده خونش نه چیزی با رضایت خودشون رفتن پس حقشونه همچین دخترایی که انتخابشون همچین پسرایی هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
5
78
پاسخ
این انگل زا باید مستقیم به جهنم می فرستادن
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
3
75
پاسخ
با تشکر از نیروهای زحمت کش پلیس ، لطفا این بیشرف رو قبل از فرستادن به دادگاه انقدر از پشت تو سرش بزنید که به آرامش و رستگاری کامل برسه و مثل یک گیاه بی آزار بقیه عمرشو سر کنه
پاسخ ها
منطقی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
الان فردا میان هشتک میزنن نه به اعدام این انگلها را باید اویزون کرد و لاغیر.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
2
71
پاسخ
کسی که اینقدر سابقه دارد معلومه که به هیچ صراطی مستقیم نیست. اشد مجازات انشالله
منوچهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
3
64
پاسخ
تشکر از نیروهای زحمت کش پلیس و امنیت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
28
84
پاسخ
بله این همون زن زندگی آزادی هست که آرزوش رو داشتید
وضعیت دختران جامعه رو ببینید شدن بازیچه دست پسرا ، دیگه هیچ ارزشی ندارن فقط شدن وسیله تبلیغات ... خود کرده را تدبیر نیست از این آزادی لذت ببرید .. خارج شدن از چارچوب خانواده همین عوقب رو هم داره ... کسی نیست به اون دخترا بگه پیش این لات چه غلطی میکردن ؟؟؟؟
پاسخ ها
پروین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
کاملا با متن شما موافقم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
زنانی هم هستند که ازدواج کردند و از مردانشون کتک میخورن. ولی جز خودشون و خدا کسی ندید و نفهمید.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
چه ربطی داره؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
کاملا درست است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
من به عنوان ان يك زن،از اينكه از خانمها استفاره ابزاري براي تبليغ ميشه ناراحتم. مخصوصا اون خانمي كه بشكن ميزنه و تبليغش در مورد انتهاي خيابان آزادي هست.
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
25
35
پاسخ
خودشون رفتن به زور که نبرده
آزادیه دیگه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
دلیل نمیشه کتکشون بزنه
ملیکا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
1
60
پاسخ
پلیس های بیچاره اینقدر زحمت می کشن و این آشغالها رو از تو خیابون جمع می کنند، اونوقت قوه قضاییه ازادشون می کنه تا دوباره بچرند برای خودشون و خیابونا رو به گند بکشن!
چرا کسی که این همه سابقه داره باید دوباره و چندباره آزاد بشه؟؟؟؟
چرا مجازات ها رو سنگین نمی کنند تا باعث ترس از ارتکاب جرم بشه؟؟؟
مگه اسلام نمیگه دست دزد رو باید قطع کرد؟ توی لیست جرم های این مرتیکه دزدی هم بود! اگر همون موقع که دزدی کرد قانون اسلام رو اجرا و دستشو قطع می کردند، الان نمی تونست با همون دست تو سر دخترای مردم بزنه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
18
44
پاسخ
وقتی گفتن آزادی حرمت خانواده به خصوص زن از بین رفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
1
3
پاسخ
دخترا تو خونه این مردک چکار می کردن؟وقتی بشه زن زندگی ازادی همینه!!
فقط لطف به مرداست که لدون هیچ تعهد و مسئولیتی هر سو استفاده ای از زنان بکنند.
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