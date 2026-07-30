بازداشت بلاگر منتشرکننده لایو ضربوجرح زنان در تهران
انتشار فیلم قدرتنمایی و ضربوشتم بانوان توسط یکی از اراذل و اوباش در فضای مجازی، واکنش سریع پلیس اطلاعات تهران بزرگ را در پی داشت و این پرونده بهصورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، متهم به هویت «نوید» متولد 1369 شناسایی شد. بررسی سوابق وی نشان داد این فرد دارای 10 فقره سابقه دستگیری به اتهاماتی از جمله ایجاد مزاحمت، نزاع و درگیری، سرقت، ضرب و جرح، مزاحمت از طریق فضای مجازی و تهدید به قتل است و پیش از این نیز چندین بار روانه زندان شده بود.
در ادامه عملیات شناسایی، مأموران محل تردد متهم را در محدوده خیابان خرمشهر رصد کردند و ساعت یک بامداد پنجشنبه نهم مرداد 1405، برای دستگیری وی وارد عمل شدند.
بر اساس اعلام پلیس، متهم هنگام مواجهه با مأموران با سلاح سرد به آنان حمله کرد. مأموران نیز با رعایت قانون بهکارگیری سلاح، ابتدا تیر اخطار شلیک کردند، اما متهم بدون توجه به هشدارها به مقاومت و حمله ادامه داد. در نهایت، مأموران برای مهار وی ناچار شدند از سلاح سازمانی استفاده کنند و متهم از ناحیه هر دو پا و دست چپ هدف گلوله قرار گرفت و زمینگیر شد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با اراذل و اوباش اعلام کرد، پلیس با هرگونه قدرتنمایی، ایجاد رعب و وحشت و تعرض به امنیت و آرامش شهروندان، با اقتدار و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.
وضعیت دختران جامعه رو ببینید شدن بازیچه دست پسرا ، دیگه هیچ ارزشی ندارن فقط شدن وسیله تبلیغات ... خود کرده را تدبیر نیست از این آزادی لذت ببرید .. خارج شدن از چارچوب خانواده همین عوقب رو هم داره ... کسی نیست به اون دخترا بگه پیش این لات چه غلطی میکردن ؟؟؟؟
آزادیه دیگه
چرا کسی که این همه سابقه داره باید دوباره و چندباره آزاد بشه؟؟؟؟
چرا مجازات ها رو سنگین نمی کنند تا باعث ترس از ارتکاب جرم بشه؟؟؟
مگه اسلام نمیگه دست دزد رو باید قطع کرد؟ توی لیست جرم های این مرتیکه دزدی هم بود! اگر همون موقع که دزدی کرد قانون اسلام رو اجرا و دستشو قطع می کردند، الان نمی تونست با همون دست تو سر دخترای مردم بزنه!