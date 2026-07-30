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مهم‌ترین محور‌های گفت‌و‌گو‌های عراقچی در هفته جاری

مهم ترین محورهای گفتگوهای تلفنی وزیر خارجه در هفته جاری به این شرح است.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۸۶
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محورهای گفتگوی عراقچی
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عباس عراقچی وزیر امور خارجه گفتگوی تلفنی
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