بمباران همزمان سه شهرستان بوشهر توسط آمریکا

بامداد امروز سه شهرستان بوشهر، دشتی و جم در استان بوشهر مورد حمله دشمن جنایتکار آمریکایی قرار گرفت.

به گزارش تابناک؛ معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر از حمله هوایی به اطراف شهرهای بوشهر، جم و خورموج در شب گذشته خبر داد.

احسان جهانیان گفت: در این خصوص تلفات جانی گزارش نشده است.