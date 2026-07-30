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بمباران همزمان سه شهرستان بوشهر توسط آمریکا

بامداد امروز سه شهرستان بوشهر، دشتی و جم در استان بوشهر مورد حمله دشمن جنایتکار آمریکایی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۸۴
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9715 بازدید
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بمباران بوشهر

به گزارش تابناک؛ معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر از حمله هوایی به اطراف شهرهای بوشهر، جم و خورموج در شب گذشته خبر داد.

احسان جهانیان گفت: در این خصوص تلفات جانی گزارش نشده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
4
3
پاسخ
به نظرم امریکا از جنگ خسته شده آست و به فکرجنگ تمام عیار نیست مذاکره تنها راه هم برای ایران هم برای امریکا تنگه را باز کنین تنگه هرمز ترمز جنگ را می‌کشد اگر ادامه پیدا کند موشک پرانی ها اسراییل وارد میدان میشه وا مصیبتها چرا به اسراییل حمله نمیشه ؟
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
0
4
پاسخ
یک خانواده تا الان کامل در بوشهر همگی کشته شده اند. ما خودمان در بندر گناوه وهستیم و برخی اعضای خانواده ام در بوشهر. گفتند حملات بسیار سنگین و خسارت بار بوده است.
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