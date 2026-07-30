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چهره نزدیک به جلیلی از منافع برجام گفت!
فواد ایزدی چهره نزدیک به سعید جلیلی در مصاحبهای تاکید کرد آمریکا از هر قرارداد که به نفع ایران باشد خارج میشود و برای مثال به برجام متوسل شد! این بخش از اظهارات ایزدی را میبینید و میشنوید.
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اعتراف دیر هنگامی بود......
یادم هست هواداران آقای جلیلی و جبهه پایداری پس از بازگشت محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده هسته ای چطور علیه آنها شعار می دادند
یادم هست هواداران آقای جلیلی و جبهه پایداری پس از بازگشت محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده هسته ای چطور علیه آنها شعار می دادند
یک اعتماد به نفسی در وجود ایشان دیده میشود که البته موجه می باشد. ایشان برآیند مواضع خود در بیست سال اخیر را مؤثر می داند و اکنون ایران و آمریکا به همان نقطه ای رسیده اند که باید میرسید ند . اکنون نیازی به عجله نیست و ایشان باید در
سکوت به این فکر کنند که گذر زمان ، کار را پیش ببرد
سکوت به این فکر کنند که گذر زمان ، کار را پیش ببرد
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
سوال این جاست که چرا باید یک آمریکایی به نام اوباما قراردادی را امضا کند که به نفع آمریکا نیست و دیگری بیاید و آن را پاره کند . یعنی ترامپ از اوباما بیشتر می فهمه . نخیر . برجام از اول هم بسته شد برای پاره شدن . کمترین اثرش هم ایجاد دودستگی جدی در ایران بود . ابامکرها را دست کم نگیرید . حداقلش اینه که اونها بیشتر از ما کتاب می خوانند و دشمن کتاب خوان بسیار خطرناکتر است .
از همان ابتدا میدانستند برجام برای کشور مفید است
ولی به خاطر مسائل جناحی بر علیه آن بودند
ولی به خاطر مسائل جناحی بر علیه آن بودند