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کد خبر:۱۳۸۷۲۷۲
کد خبر:۱۳۸۷۲۷۲
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نظرات: ۸
نبض خبر

چهره نزدیک به جلیلی از منافع برجام گفت!

فواد ایزدی چهره نزدیک به سعید جلیلی در مصاحبه‌ای تاکید کرد آمریکا از هر قرارداد که به نفع ایران باشد خارج می‌شود و برای مثال به برجام متوسل شد! این بخش از اظهارات ایزدی را می‌بینید و می‌شنوید.
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نبض خبر فواد ایزدی مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا برجام سعید جلیلی ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۸
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
5
55
پاسخ
اعتراف دیر هنگامی بود......

یادم هست هواداران آقای جلیلی و جبهه پایداری پس از بازگشت محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده هسته ای چطور علیه آنها شعار می دادند
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
4
17
پاسخ
یک اعتماد به نفسی در وجود ایشان دیده می‌شود که البته موجه می باشد. ایشان برآیند مواضع خود در بیست سال اخیر را مؤثر می داند و اکنون ایران و آمریکا به همان نقطه ای رسیده اند که باید می‌رسید ند . اکنون نیازی به عجله نیست و ایشان باید در
سکوت به این فکر کنند که گذر زمان ، کار را پیش ببرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
چی میگی آخه
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
37
11
پاسخ
سوال این جاست که چرا باید یک آمریکایی به نام اوباما قراردادی را امضا کند که به نفع آمریکا نیست و دیگری بیاید و آن را پاره کند . یعنی ترامپ از اوباما بیشتر می فهمه . نخیر . برجام از اول هم بسته شد برای پاره شدن . کمترین اثرش هم ایجاد دودستگی جدی در ایران بود . ابامکرها را دست کم نگیرید . حداقلش اینه که اونها بیشتر از ما کتاب می خوانند و دشمن کتاب خوان بسیار خطرناکتر است .
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
6
62
پاسخ
از همان ابتدا میدانستند برجام برای کشور مفید است
ولی به خاطر مسائل جناحی بر علیه آن بودند
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
7
16
پاسخ
چقدر خوب و درست میگه این فوآد ایزدی دمش گرم.
۱۹۰۰
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
14
7
پاسخ
22 ثانیه معلوم نیست داشته در مورد چی‌صحبت می‌کرده گذاشتی .
تآمل
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
12
8
پاسخ
اگر اجرا میشد که منافعی داشت مشکل همینه که جوری تنظیم شده بود(ساده لوحانه و بر اساس اعتماد) و جوری اجرا کردیم که منافعی به ما نرسید و هزینه هم دادیم!
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