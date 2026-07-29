ادعاهای ترامپ درباره حمله به کشتی آمریکایی در بندر مصر
دونالد ترامپ درباره حمله به یک نفتکش آمریکایی در بندری در مصر، ادعاهایی را مطرح کرد.
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به گزارش تابناک، رئیسجمهور در پاسخ به سوال یک خبرنگار مبنی بر اینکه «درباره حمله به نفتکش در مصر چه اطلاعاتی میتوانید به ما بدهید؟ آیا این حمله به ایران مرتبط است؟»، ادعا کرد: به من در اینباره گزارش دادهاند. این هم تا حدی ادامه همان اتفاقات قبلی است.
ترامپ درباره ایران مدعی شد: ما قرار است ضربه بسیار سختی به آنها بزنیم، چون نوبت ماست که به آنها ضربه بزنیم.
وی ادعا کرد: آنها میدانند که این حمله در راه است. آنها از ما میخواهند که این کار را انجام ندهیم. آنها دیشب تلاش کردند با ۵ فروند موشک به ما شلیک کنند. ما همه آنها را رهگیری کردیم.
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