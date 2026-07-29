ماجرای دود سنگین کشتی باری در مازندران + عکس

روابط عمومی انتظامی مازندران با رد اخبار منتشرشده درباره حمله به یک کشتی باربری در محدوده خزرشهر فریدونکنار، اعلام کرد :هیچ‌گونه حادثه امنیتی در این منطقه رخ نداده و خبر منتشرشده صحت ندارد.

به گزارش تابناک، یک فروند کشتی باری در سواحل غربی مازندران، صبح چهارشنبه هنگام آغاز حرکت به سمت روسیه، با تولید دود غلیظ موجب نگرانی محلی‌ها شد و مدیر کل بنادر استان هر گونه انفجار را رد کرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: دود در کشتی باری ناشی از عملکرد موتور کشتی بوده و هیچ آتش‌سوزی یا انفجاری رخ نداده است.

سعید کیاکجوری، روز چهارشنبه هفتم مرداد، با رد شایعات منتشرشده درباره وقوع انفجار یا آتش‌سوزی در یک کشتی باری مستقر در غرب استان واقع در ساحل فریدونکنار، اعلام کرد: دود شدید مشاهده‌شده، صرفاً ناشی از راه‌اندازی اولیه موتور این شناور بوده است.

این کشتی که چند روز پیش در منطقه غربی استان پهلو گرفته بود، پس از اتمام عملیات تخلیه و بارگیری، قصد عزیمت به مقصد روسیه را داشت که در لحظه حرکت، دود قابل‌توجهی از موتور آن متصاعد شد.

کیاکجوری با اشاره به اینکه برخی افراد این پدیده را به اشتباه نشانه حریق یا انفجار تعبیر کرده‌اند، تصریح کرد: هیچ گونه حادثه ایمنی یا خرابی فنی جدی رخ نداده و شناور تحت کنترل کامل بوده است.

وی از شهروندان خواست به اخبار رسمی توجه کنند و از انتشار اطلاعات غیرمستند خودداری کنند.

تکذیب شایعه حمله به کشتی باربری در سواحل فریدونکنار

در این حال، روابط عمومی انتظامی مازندران با انتشار اطلاعیه‌ای، اخبار منتشرشده در برخی رسانه‌های خارج از کشور و معاند درباره حمله به یک کشتی باربری در دریای خزر، محدوده خزرشهر فریدونکنار را تکذیب کرد.

در این اطلاعیه آمده است که بررسی‌های انجام‌شده و استعلام از مراجع ذی‌ربط نشان می‌دهد هیچ‌گونه حمله یا حادثه امنیتی در منطقه مورد اشاره رخ نداده و وضعیت این بخش از سواحل شمال کشور کاملاً عادی است.

بر اساس این اطلاعیه، خبر منتشرشده با هدف ایجاد التهاب روانی و تشویش اذهان عمومی منتشر شده و فاقد هرگونه صحت است.

روابط عمومی انتظامی مازندران همچنین از شهروندان خواست برای جلوگیری از انتشار شایعات، اخبار را تنها از منابع رسمی و مراجع معتبر دریافت کرده و از بازنشر مطالب تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند.