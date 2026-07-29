صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

بیانیه مداخله جویانه سنتکام درباره تنگه هرمز

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در منطقه در بیانیه‌ای بر خلاف قوانین بین‌المللی ادعا کرد: تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است!
کد خبر: ۱۳۸۷۲۴۳
| |
6537 بازدید
|
۲
سنتکام

به گزارش تابناک فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در منطقه موسوم به سنتکام امروز چهارشنبه با انتشار پیامی بدون توجه به قوانین بین المللی و حق مسلم ایران در خصوص تنگه راهبردی هرمز مدعی شد: تنگه هرمز یک آبراه بین‌ المللی است.

بیانیه این نهاد تروریستی بی اشاره به تأمین کامل امنیت این تنگه از سوی نهادهای مرتبط در ایران پیش از تجاوز آمریکا و ناامن کردن منطقه، مدعی شد: سپاه پاسداران اختیاری برای تعیین مسیرهای خاص کشتیرانی در آن را ندارد. کشتی‌ های تجاری همچنان با حمایت نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور می‌ کنند.

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا ادعا کرد: از اوایل ماه مه تاکنون، حدود هزار کشتی و ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام با حمایت سنتکام از این آبراه عبور کرده‌اند!

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا سنتکام ایران تنگه هرمز نقض آتش بس محاصره دریایی کشتی ها تردد کشتی ها
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
جمهوری اسلامی ایران چه درس هابی از جنگ گرفت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار قاطع: تردد از تنگه هرمز امکان‌پذیر نیست !
رایزنی تلفنی وزیر خارجه مصر و ویتکاف
ترامپ با کمک هوش مصنوعی از تنگه هرمز عبور کرد!
افشای سفر محرمانه رئیس جدید موساد به واشنگتن
سوال ترامپ از پوتین درباره ایران
ترامپ از سناریوی ویرانگر در ایران می‌گوید
آمریکا مدعی حمله به یک نفتکش در مسیر بنادر ایران شد
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
سنتکام رسما از حمله به ایران خبر داد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
6
6
پاسخ
در حالیکه عرض تنگه هرمز کمتر از ۲۴ مایل است و آب بین‌المللی در آن وجود ندارد، چگونه بین‌المللی شد باسواد؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
2
3
پاسخ
خوک زرد با گاو شیردهش اخرین عربده ها و رعب انگیزی ها رو میکنه دیر یا رود حق پیروز میدان خواهد بود به شرطیکه به وعده خدا باور داشت . ان کنتم مومنین
فوری: حملات سعودی-آمریکایی به مواکب اربعین در کربلا
عکس: تنها نقطه زمین که سندش رسما به نام امام زمان(عج) است
استقبال از پیکر خلبان قهرمان سوخو ۲۴ در پایگاه هفتم شکاری شیراز
تذکر جدی عارف به وزیر اقتصاد/ تکرار شود، وزیر را عزل می‌کنیم
آشتی چهره‌های سینما در پیاده‌روی اربعین
قول نتانیاهو به ترامپ درباره شرط حمله به ایران
لحظه انفجار مرکز خرید ژاپن پس از زلزله
تصاویر حمله پهپادی روسیه به کشتی ترکیه‌ای
چرخش امارات به تنش زدایی با ایران با دستور مذاکره مستقیم؛ «بن زاید» چرا تغییر رویه داد؟
چین خطاب به آمریکا:عقب‌نشینی کن یا منتظر تلافی باش
آمریکا نباید ایران را از مدیریت تنگه هرمز کنار بگذارد/ هر ایده‌ای باید با مشارکت ایران باشد
تلاش موساد و سیا برای ردیابی رهبر انقلاب
مدارس در مهرماه امسال بازگشایی نخواهد شد
نیسان تیانا بازگشت؛ سدانی که آمده تا ثابت کند دوران باشکوه سدان‌های ژاپنی هنوز تمام نشده است
رسانه آمریکایی:۲هفته جنگ سخت با ایران داریم
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۱۱۴ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۸ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۷ نظر)
تمسخر مجری زحمت کش توسط فردوسی پور!  (۶۸ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۳ نظر)
لبخند از لب‌های سینما رفت؛ از  اکبر عبدی چه ارثی به جا ماند؟  (۴۹ نظر)
توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی  (۴۳ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۲ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
توییت ترامپ: حمله به خارک  (۴۱ نظر)
تعرض رژیم اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر؛ «دلقک کی یف» با آتش بازی نکند!  (۴۱ نظر)
دلیل فوت اکبر عبدی چه بود؟  (۴۰ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
متقاضیان مسکن، دیگر فقط خانوارها نیستند/ تغییر الگوی تقاضا درجامعه ایرانی  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ost
tabnak.ir/005ost