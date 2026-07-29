بیانیه مداخله جویانه سنتکام درباره تنگه هرمز
فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در منطقه در بیانیهای بر خلاف قوانین بینالمللی ادعا کرد: تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی است!
کد خبر: ۱۳۸۷۲۴۳| |
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به گزارش تابناک فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در منطقه موسوم به سنتکام امروز چهارشنبه با انتشار پیامی بدون توجه به قوانین بین المللی و حق مسلم ایران در خصوص تنگه راهبردی هرمز مدعی شد: تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است.
بیانیه این نهاد تروریستی بی اشاره به تأمین کامل امنیت این تنگه از سوی نهادهای مرتبط در ایران پیش از تجاوز آمریکا و ناامن کردن منطقه، مدعی شد: سپاه پاسداران اختیاری برای تعیین مسیرهای خاص کشتیرانی در آن را ندارد. کشتی های تجاری همچنان با حمایت نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور می کنند.
فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا ادعا کرد: از اوایل ماه مه تاکنون، حدود هزار کشتی و ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام با حمایت سنتکام از این آبراه عبور کردهاند!
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در حالیکه عرض تنگه هرمز کمتر از ۲۴ مایل است و آب بینالمللی در آن وجود ندارد، چگونه بینالمللی شد باسواد؟!