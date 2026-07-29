صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ملانیا ترامپ کجاست؟!

ملانیا ترامپ، علیرغم غیبتش در مراسم تشییع جنازه، بیانیه‌ای در سوگ سناتور جمهوری‌خواه منتشر کرد و گفت که از مرگ ناگهانی او متاثر شده است، آنچه را که «تعهد تزلزل‌ناپذیر او به خدمت به ایالات متحده» توصیف کرد، ستود و با خانواده، دوستان و همه کسانی که تحت تأثیر میراث سیاسی او قرار گرفته‌اند، ابراز همدردی کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۴۲
| |
8615 بازدید
|
۲
ملانیا ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا ، تنها در عرض چند روز دو رویداد برجسته در واشنگتن دی سی را از دست داد: مراسم تشییع جنازه سناتور جمهوری‌خواه لیندسی گراهام در روز سه‌شنبه و شام سالانه خبرنگاران کاخ سفید که جمعه گذشته پس از به تعویق افتادن، دوباره برنامه‌ریزی شد. این موضوع سوالات جدیدی را در مورد دلایل غیبت او در رویدادهای عمومی مطرح کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در هر دو مراسم شرکت کرد و در مراسم تشییع جنازه گراهام سخنرانی کرد، اگرچه همسرش او را همراهی نکرد، هرچند این دو مراسم از برجسته‌ترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی در پایتخت آمریکا محسوب می‌شوند.

نیوزویک از دفتر بانوی اول در مورد دلیل غیبت او سوال کرد ، اما آنها از اظهار نظر خودداری کردند. کاخ سفید پیش از این، از طریق سخنگویی که فاکس نیوز به نقل از او نقل کرده بود، توضیح داده بود که ملانیا پیش از این، به دلیل مشغله کاری نتوانسته در مراسم شام جمعه گذشته شرکت کند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

ملانیا ترامپ، علیرغم غیبتش در مراسم تشییع جنازه، بیانیه‌ای در سوگ سناتور جمهوری‌خواه منتشر کرد و گفت که از مرگ ناگهانی او متاثر شده است، آنچه را که «تعهد تزلزل‌ناپذیر او به خدمت به ایالات متحده» توصیف کرد، ستود و با خانواده، دوستان و همه کسانی که تحت تأثیر میراث سیاسی او قرار گرفته‌اند، ابراز همدردی کرد.

تهدیدات امنیتی

این غیبت‌ها در حالی رخ می‌دهد که نیوزویک از تهدیدات امنیتی جدیدی مرتبط با ایران پرده برداشته است. سرویس مخفی ایالات متحده به این مجله تأیید کرد که در حال بررسی ویدئویی منتشر شده توسط یک رسانه وابسته به دولت ایران است که حاوی محتوایی علیه بانوی اول است.

نیت هرینگ، یکی از مقامات دفتر روابط عمومی سرویس مخفی، گفت که این سازمان «از این ویدئو آگاه است و در حال بررسی هرگونه مطلبی است که می‌تواند به عنوان تهدیدی برای افرادی که از آنها محافظت می‌کند، تفسیر شود.» با این حال، او افزود که این سازمان به دلایل امنیتی عملیاتی، اطلاعات خاص مربوط به حفاظت را مطرح نمی‌کند.

با وجود همزمانی غیبت با این تحولات، این مجله تأکید کرد که هیچ نشانه عمومی مبنی بر ارتباط غیبت ملانیا در این دو رویداد با تهدیدات ذکر شده وجود ندارد و مقامات آمریکایی نیز این دو موضوع را به هم مرتبط ندانسته‌اند.

آخرین حضور ملانیا ترامپ در ملاء عام در ۱۹ ژوئیه بود، زمانی که او به همراه رئیس جمهور آمریکا و پسرشان بارون در فینال جام جهانی در نیوجرسی شرکت کرد . او پیش از این نیز در جشن‌های چهارم ژوئیه ظاهر شده بود.

نیوزویک خاطرنشان کرد که ملانیا آوریل گذشته در اولین دوره شام ​​خبرنگاران کاخ سفید شرکت کرده بود، اما این رویداد به دلیل هشدار امنیتی پس از تیراندازی در خارج از محل برگزاری، کوتاه شد و ماموران سرویس مخفی رئیس جمهور، بانوی اول و مقامات ارشد را تخلیه کردند، و پس از آن مراسم شام ​​بدون حضور او دوباره برگزار شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ملانیا ترامپ سرویس مخفی آمریکا ایران تهدید بانوی اول آمریکا همسر ترامپ
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
جمهوری اسلامی ایران چه درس هابی از جنگ گرفت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ویدیوی آموزش کشتن همسر دونالد ترامپ
اطلاعات افشا شده از ملانیا ترامپ تیتر یک رسانه‌های دنیا
واکنش تند ملانیا ترامپ به شوخی مجری ای‌بی‌سی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
16
12
پاسخ
از ترس قایم شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
3
8
پاسخ
ببخشیدا دو هفته پیش تو مراسم چهار جولای کامل بود
ما دیدیمش
احتمالا یک عمل زیبایی داشته همین
فوری: حملات سعودی-آمریکایی به مواکب اربعین در کربلا
عکس: تنها نقطه زمین که سندش رسما به نام امام زمان(عج) است
استقبال از پیکر خلبان قهرمان سوخو ۲۴ در پایگاه هفتم شکاری شیراز
تذکر جدی عارف به وزیر اقتصاد/ تکرار شود، وزیر را عزل می‌کنیم
آشتی چهره‌های سینما در پیاده‌روی اربعین
قول نتانیاهو به ترامپ درباره شرط حمله به ایران
لحظه انفجار مرکز خرید ژاپن پس از زلزله
تصاویر حمله پهپادی روسیه به کشتی ترکیه‌ای
چرخش امارات به تنش زدایی با ایران با دستور مذاکره مستقیم؛ «بن زاید» چرا تغییر رویه داد؟
چین خطاب به آمریکا:عقب‌نشینی کن یا منتظر تلافی باش
آمریکا نباید ایران را از مدیریت تنگه هرمز کنار بگذارد/ هر ایده‌ای باید با مشارکت ایران باشد
تلاش موساد و سیا برای ردیابی رهبر انقلاب
مدارس در مهرماه امسال بازگشایی نخواهد شد
نیسان تیانا بازگشت؛ سدانی که آمده تا ثابت کند دوران باشکوه سدان‌های ژاپنی هنوز تمام نشده است
رسانه آمریکایی:۲هفته جنگ سخت با ایران داریم
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۱۱۴ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۸ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۷ نظر)
تمسخر مجری زحمت کش توسط فردوسی پور!  (۶۸ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۳ نظر)
لبخند از لب‌های سینما رفت؛ از  اکبر عبدی چه ارثی به جا ماند؟  (۴۹ نظر)
توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی  (۴۳ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۲ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
توییت ترامپ: حمله به خارک  (۴۱ نظر)
تعرض رژیم اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر؛ «دلقک کی یف» با آتش بازی نکند!  (۴۱ نظر)
دلیل فوت اکبر عبدی چه بود؟  (۴۰ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
متقاضیان مسکن، دیگر فقط خانوارها نیستند/ تغییر الگوی تقاضا درجامعه ایرانی  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005oss
tabnak.ir/005oss