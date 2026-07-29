ملانیا ترامپ کجاست؟!

ملانیا ترامپ، علیرغم غیبتش در مراسم تشییع جنازه، بیانیه‌ای در سوگ سناتور جمهوری‌خواه منتشر کرد و گفت که از مرگ ناگهانی او متاثر شده است، آنچه را که «تعهد تزلزل‌ناپذیر او به خدمت به ایالات متحده» توصیف کرد، ستود و با خانواده، دوستان و همه کسانی که تحت تأثیر میراث سیاسی او قرار گرفته‌اند، ابراز همدردی کرد.

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا ، تنها در عرض چند روز دو رویداد برجسته در واشنگتن دی سی را از دست داد: مراسم تشییع جنازه سناتور جمهوری‌خواه لیندسی گراهام در روز سه‌شنبه و شام سالانه خبرنگاران کاخ سفید که جمعه گذشته پس از به تعویق افتادن، دوباره برنامه‌ریزی شد. این موضوع سوالات جدیدی را در مورد دلایل غیبت او در رویدادهای عمومی مطرح کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در هر دو مراسم شرکت کرد و در مراسم تشییع جنازه گراهام سخنرانی کرد، اگرچه همسرش او را همراهی نکرد، هرچند این دو مراسم از برجسته‌ترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی در پایتخت آمریکا محسوب می‌شوند.

نیوزویک از دفتر بانوی اول در مورد دلیل غیبت او سوال کرد ، اما آنها از اظهار نظر خودداری کردند. کاخ سفید پیش از این، از طریق سخنگویی که فاکس نیوز به نقل از او نقل کرده بود، توضیح داده بود که ملانیا پیش از این، به دلیل مشغله کاری نتوانسته در مراسم شام جمعه گذشته شرکت کند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

ملانیا ترامپ، علیرغم غیبتش در مراسم تشییع جنازه، بیانیه‌ای در سوگ سناتور جمهوری‌خواه منتشر کرد و گفت که از مرگ ناگهانی او متاثر شده است، آنچه را که «تعهد تزلزل‌ناپذیر او به خدمت به ایالات متحده» توصیف کرد، ستود و با خانواده، دوستان و همه کسانی که تحت تأثیر میراث سیاسی او قرار گرفته‌اند، ابراز همدردی کرد.

تهدیدات امنیتی

این غیبت‌ها در حالی رخ می‌دهد که نیوزویک از تهدیدات امنیتی جدیدی مرتبط با ایران پرده برداشته است. سرویس مخفی ایالات متحده به این مجله تأیید کرد که در حال بررسی ویدئویی منتشر شده توسط یک رسانه وابسته به دولت ایران است که حاوی محتوایی علیه بانوی اول است.

نیت هرینگ، یکی از مقامات دفتر روابط عمومی سرویس مخفی، گفت که این سازمان «از این ویدئو آگاه است و در حال بررسی هرگونه مطلبی است که می‌تواند به عنوان تهدیدی برای افرادی که از آنها محافظت می‌کند، تفسیر شود.» با این حال، او افزود که این سازمان به دلایل امنیتی عملیاتی، اطلاعات خاص مربوط به حفاظت را مطرح نمی‌کند.

با وجود همزمانی غیبت با این تحولات، این مجله تأکید کرد که هیچ نشانه عمومی مبنی بر ارتباط غیبت ملانیا در این دو رویداد با تهدیدات ذکر شده وجود ندارد و مقامات آمریکایی نیز این دو موضوع را به هم مرتبط ندانسته‌اند.

آخرین حضور ملانیا ترامپ در ملاء عام در ۱۹ ژوئیه بود، زمانی که او به همراه رئیس جمهور آمریکا و پسرشان بارون در فینال جام جهانی در نیوجرسی شرکت کرد . او پیش از این نیز در جشن‌های چهارم ژوئیه ظاهر شده بود.

نیوزویک خاطرنشان کرد که ملانیا آوریل گذشته در اولین دوره شام ​​خبرنگاران کاخ سفید شرکت کرده بود، اما این رویداد به دلیل هشدار امنیتی پس از تیراندازی در خارج از محل برگزاری، کوتاه شد و ماموران سرویس مخفی رئیس جمهور، بانوی اول و مقامات ارشد را تخلیه کردند، و پس از آن مراسم شام ​​بدون حضور او دوباره برگزار شد.