واکنش فرمانده کل ارتش به شهادت خلبان قهرمان ایران
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در این پیام، شهید امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی و سه همرزم دلاورشان را قهرمانانی راستین و حقیقی برشمرد و از آنان با عنوان الگویی ماندگار برای ملت شهید پرور و سرافراز ایران اسلامی یاد کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»
خبر شهادت امیر سرتیپ دوم خلبان «مجید کاظمی»، خلبان قهرمان و سرافراز سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، موجب اندوه فراوان و تألم خاطر و در عین حال افتخار به وجود چنین سربازان دلیر میهن اسلامی شد.
نیروی هوایی ارتش، همواره یکی از افتخارآفرینترین سنگرهای دفاع از میهن اسلامی بوده است؛ از دلاوریهای ماندگار در هشت سال دفاع مقدس تا اقتدارِ نمایان در جنگهای ۱۲ روزه و رمضان، آن هم در مقابله با دشمنانی تا بن دندان مسلح که از هیچ جنایتی، فروگذار نبودند. آسمان ایران اما همواره میدان تجلی رشادت مردانی بوده که جان خویش را سپر ملتی غیور و شهید پرور، کردهاند.
عملیات جسورانهای که شهید کاظمی در آن به مقام والای شهادت نائل آمد، خود نمونهای از اقتدار بیبدیل نیروی هوایی ارتش، در یکی از خطیرترین شرایط کشور و نمونهای از رشادت بیبدیل خلبانان دلاوری است که با عشق به ایران سربلند اسلامی و مردم شریف این سرزمین و با وجود پیشرفتهترین سامانههای پدافندی و انبوه آتش دشمن، تنها به اجرای ماموریت خطیرشان علیه پایگاههای دشمن متجاوز آمریکایی در منطقه می اندیشیدند تا نام ایران را بار دیگر بر تارک جهان ثبت کنند.
نیروی هوایی ارتش، وارث راستین مکتب شهیدان نامآورر ایران چون «فکوری»، «دوران»، «ستاری»، «بابایی»، «اردستانی»، «لشکری» و دیگر قهرمانان این نیروی الهی و خوشنام است؛ همان آموزگارانی که ایثار و شهادت را به میراثی جاودان برای فرزندان آسمان ایران بدل کردند.
شهید کاظمی و سه همرزم دلاورشان که خالصانه برای سلامتی آنها دعا میکنیم، نیز در همین مسیر پرافتخار گام برداشتند و نامشان را برای همیشه در کنار این بزرگان به ثبت رساندند تا نسل جدید ایران، الگویی راستین و حقیقی از قهرمانان را در مقابل خویش داشته باشند.
اینجانب به نمایندگی از کلیه همرزمان خویش در ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران، ضمن عرض تبریک و تسلیت به حضرت ولی عصر(عج)، فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی)، خانواده صبور و معزز امیر شهید کاظمی، همرزمان ایشان و ملت شریف ایران، تاکید میکنم که ارتش، بر عهد خود با ملت استوار است و تا آخرین نفس، از نظام مقدس جمهوری اسلامی و خاک پاک ایران و استقلال آن در مقابل متجاوزان، دفاع خواهد کرد.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر ستاد امیر حاتمی