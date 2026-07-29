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واکنش عمار حکیم به حملات آمریکا و عربستان در عراق

رهبر جریان حکمت ملی عراق حمله به شماری از مقرهای سازمان حشد شعبی در چند استان عراق که منجر به شهادت و مجروح شدن ده‌ها نفر از نیروهای آن شد را محکوم و تقبیح کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۲۷
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عمار حکیم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق حمله به شماری از مقرهای سازمان حشد شعبی در چند استان عراق که منجر به شهادت و مجروح شدن ده‌ها نفر از نیروهای آن شد را محکوم و تقبیح کرد.

وی از نهادهای دولتی و امنیتی ذی‌ربط خواستار پیگیری این تعرض و اتخاذ اقدامات لازم برای تضمین عدم تکرار این چنین تعرضاتی که آسیب به حاکمیت و امنیت عراق می‌زند، شد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق مجدداً بر مخالفت خود با استفاده از اراضی عراق برای هرگونه تعرض یا تهدید علیه کشورهای همجوار تاکید کرد.

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برچسب ها
عراق عمار حکیم عربستان حمله کربلا حشد الشعبی
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