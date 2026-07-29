تحلیلگر نظامی آمریکایی و بازرس تسلیحاتی سابق سازمان ملل در عراق گفت: ایران بدون در اختیار داشتن سلاح هسته‌ای توانسته در جنگ اخیر بر آمریکا و اسرائیل غلبه کند و به همین دلیل نه نیازی به تولید سلاح هسته‌ای دارد و نه نشانه‌ای از حرکت این کشور در این مسیر مشاهده می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اسکات ریتر تحلیلگر نظامی آمریکایی و بازرس تسلیحاتی سابق سازمان ملل در عراق، در گفت‌وگویی درباره عقب‌نشینی اخیر دونالد ترامپ از تهدید به تشدید عملیات نظامی علیه ایران، گفت دلیل اصلی این تصمیم، کمبود مهمات و ناتوانی آمریکا در ادامه جنگ بوده است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا ترامپ پس از تهدید به باز کردن «دروازه‌های جهنم» علیه ایران از موضع خود عقب نشست، گفت: «او مهماتش را تمام کرده است. آمریکا مهمات کافی ندارد، اما ایران همچنان مهمات در اختیار دارد. آمریکا اهداف قابل حمله را از دست داده، اما ایران همچنان اهداف متعددی برای هدف قرار دادن در اختیار دارد.»

تبعات جنگ‌افروزی برای بقای کشورهای منطقه

ریتر افزود ایران در جریان درگیری‌های اخیر، زیرساخت‌های حیاتی کویت را هدف قرار داده و تنها چند موج دیگر از حملات موشکی کافی بود تا این کشور توان تولید آب شیرین از طریق تأسیسات آب‌شیرین‌کن و همچنین بخش عمده ظرفیت تولید برق خود را از دست بدهد.

وی همچنین گفت در صورت آغاز مرحله جدید جنگ از سوی آمریکا، ظرفیت تولید نفت کویت، بحرین و حتی عربستان سعودی با خسارت گسترده مواجه می‌شد.

این تحلیلگر آمریکایی حمله انصارالله یمن به یکی از پالایشگاه‌های عربستان را که در واکنش به حمله عربستان به فرودگاه بین‌المللی صنعا صورت گرفته بود، نقطه عطف تصمیم‌گیری دولت آمریکا دانست و گفت برخلاف حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه که ظرف یک تا دو هفته جبران می‌شود، پالایشگاه هدف قرار گرفته در عربستان دچار خسارتی شده که بازسازی آن سال‌ها زمان خواهد برد.

وی افزود حمله به یکی دیگر از پالایشگاه‌های بزرگ عربستان نیز به عنوان هشداری درباره آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی منطقه تلقی شد.

ریتر گفت مشاوران ترامپ به وی هشدار داده‌اند آغاز جنگ گسترده با ایران به وارد شدن خسارت دائمی به نظام امنیت انرژی جهان منجر خواهد شد و پیامدهای آن تنها محدود به افزایش قیمت سوخت نخواهد بود.

به گفته وی، نفت تنها برای تولید بنزین و گازوئیل استفاده نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از تولید محصولات صنعتی، مواد اولیه و کودهای شیمیایی نیز به صنعت نفت وابسته است.

این تحلیلگر آمریکایی گفت از بین رفتن حدود ۲۵ درصد ظرفیت تولید کودهای شیمیایی جهان به معنای کاهش گسترده تولید محصولات کشاورزی خواهد بود و در چنین شرایطی جهان با قحطی گسترده روبه‌رو می‌شود. ریتر همچنین گفت وقوع چنین بحرانی موجی از مهاجرت میلیون‌ها نفر از آفریقا و دیگر مناطق جهان به سمت اروپا را به دنبال خواهد داشت و به یک بحران انسانی و اقتصادی بی‌سابقه تبدیل می‌شود.

وی افزود به اعتقاد او ترامپ پس از دریافت این گزارش‌ها متوجه شده ادامه جنگ امکان‌پذیر نیست و اکنون تنها به دنبال یافتن راهی برای خروج سیاسی از این بحران است.

ذخایر موشکی آمریکا به سطحی خطرناک رسیده است

این تحلیلگر آمریکایی در بخش دیگری از گفت‌وگو، درباره اظهارات ترامپ و وزیر جنگ آمریکا درباره کافی بودن ذخایر تسلیحاتی آمریکا گفت مقام‌های آمریکایی حقیقت را به طور کامل بیان نکرده‌اند. ریتر توضیح داد آمریکا همچنان برای حملات محدود از بمب‌های هدایت‌شونده ماهواره‌ای «جی‌دام»، سامانه‌های «هیمارس» و موشک‌های «اتکمز» استفاده می‌کند، زیرا این تسلیحات برای هدف قرار دادن مواضع نزدیک به سواحل ایران مناسب هستند، اما موجودی برخی از تسلیحات دقیق آمریکا تقریباً به پایان رسیده است.

ریتر گفت از موشک‌های «Precision Strike Missile» تنها حدود ۹۰ فروند در اختیار آمریکا بوده که تاکنون حدود ۸۰ فروند آن مصرف شده و تنها ۱۰ موشک باقی مانده است.

وی افزود ذخایر موشک‌های دوربرد آمریکا نیز به سطحی خطرناک کاهش یافته است. این تحلیلگر آمریکایی با اشاره به وضعیت فرماندهی‌های نظامی آمریکا در اروپا و اقیانوس آرام گفت ادامه انتقال تسلیحات به جنگ ایران، توان نظامی آمریکا در سایر مناطق جهان را به شدت تضعیف می‌کند.

او گفت فرمانده نیروهای آمریکا در منطقه اقیانوس آرام هشدار داده در صورت وقوع جنگ با کره شمالی، ذخایر مهمات موجود حتی برای یک یا دو هفته نیز کافی نخواهد بود.

ریتر همچنین گفت اگر روسیه تصمیم به اقدام نظامی علیه اعضای ناتو در اروپا بگیرد، آمریکا دیگر موشک‌های دوربرد کافی برای حمایت از متحدان خود در اختیار نخواهد داشت.

ایران می‌تواند هر نقطه‌ای را هدف قرار دهد

وی علاوه بر کمبود تسلیحات تهاجمی، از کاهش شدید ذخایر موشک‌های رهگیر پدافندی آمریکا نیز سخن گفت و اظهار کرد که موشک‌های رهگیر سامانه «تاد» تقریباً به پایان رسیده، موشک‌های «پاتریوت ۳» نیز مصرف شده‌اند و سامانه «پاتریوت ۲» کارایی لازم را ندارد.

به گفته وی، در صورت وقوع جنگ با کره شمالی یا روسیه، آمریکا و متحدانش توان مقابله با حملات موشک‌های بالستیک را نخواهند داشت.

از سوی دیگر، ریتر تصریح کرد که شرایط کنونی در غرب آسیا نشان داده ایران قادر است هر هدفی را که بخواهد مورد حمله قرار دهد و آمریکا ابزار مؤثری برای جلوگیری از آن در اختیار ندارد.

ریتر افزود حتی اگر عملیات موسوم به «دروازه‌های جهنم» آغاز می‌شد، ایران می‌توانست با استفاده از موشک‌های بالستیک، زیرساخت‌های مورد نیاز برای ادامه عملیات آمریکا را هدف قرار دهد.

وی تأکید کرد توان موشکی ایران در جریان عملیات نظامی اخیر آمریکا آسیب چشمگیری ندیده است.

تل‌آویو بدون حمایت واشنگتن قادر به ادامه جنگ نیست

او همچنین گفت بنیامین نتانیاهو دیگر نمی‌تواند ترامپ را متقاعد کند که جنگ با ایران ظرف مدت کوتاهی پایان خواهد یافت، زیرا آمریکا ظرفیت لازم برای ادامه چنین جنگی را ندارد و رژیم صهیونیستی نیز بدون حمایت مستقیم واشنگتن قادر به ادامه عملیات نظامی نیست.

ریتر گفت آنچه دو طرف اکنون دنبال می‌کنند، حفظ وضعیت بی‌ثباتی دائمی در غرب آسیا همزمان با تقویت پیوندهای راهبردی میان آمریکا و رژیم اشغالگر است.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، ریتر ادعاهای مربوط به تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرد و گفت ایران نه سلاح هسته‌ای در اختیار دارد، نه قصد تولید آن را دارد و نه برای دستیابی به چنین سلاحی نیازی احساس می‌کند.

وی تأکید کرد هیچ نشانه‌ای از داخل ایران مبنی بر حرکت این کشور به سمت تولید سلاح هسته‌ای مشاهده نمی‌شود و از نظر او چنین اقدامی با منطق راهبردی ایران سازگار نیست، زیرا ایران بدون چنین سلاحی هم در این جنگ پیروز شده است.