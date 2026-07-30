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محسنی ثانی در گفت‌و‌گو با تابناک:

اوکراین و عربستان؛ بازوی اجرای سیاست‌های آمریکا / آمریکا با مهره‌های نیابتی به میدان بازگشته است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه حملات اخیر به کشتی ایرانی در دریای خزر و مواضع حشدالشعبی در عراق را باید در یک چارچوب مشترک تحلیل کرد، گفت: آمریکا پس از عقب‌نشینی از رویارویی مستقیم، تلاش می‌کند از طریق بازیگران نیابتی مانند اوکراین و عربستان، اهداف خود را دنبال کند.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۰۹
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9465 بازدید
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۷

آمریکا با مهره‌های نیابتی به میدان بازگشته است / اوکراین و عربستان بازوی اجرای سیاست‌های آمریکا شدند

محمدرضا محسنی‌ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره حمله آمریکا و عربستان به مواضع حشدالشعبی در عراق، اظهار کرد: متأسفانه آمریکا بار دیگر در یک اقدام نابخردانه، با وجود آنکه در روزهای اخیر از شدت اقدامات مستقیم خود کاسته و تا حدودی عقب‌نشینی کرده است، تلاش کرد نقش نیابتی خود را از طریق اوکراین و برخی بازیگران دیگر دنبال کند.

وی افزود: در ماجرای حمله به کشتی ایرانی در دریای خزر نیز شاهد بودیم که اوکراین در همین چارچوب اقدام کرد و عملاً مأموریتی را پذیرفت که در راستای اهداف آمریکا قابل ارزیابی است.

محسنی‌ثانی ادامه داد: پس از این اقدامات، مجموعه مقاومت، حشدالشعبی، کتائب و همچنین مقاومت یمن نیز هماهنگ عمل کردند و اقداماتی را علیه منافع آمریکا انجام دادند. در واقع آنچه آمریکا تلاش می‌کند به‌عنوان پاسخ حشدالشعبی مطرح کند، نتیجه همان سیاست‌های مداخله‌جویانه خود آمریکاست.

  • عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: به نظر می‌رسد این اقدامات در راستای عقب‌نشینی تدریجی آمریکا از منطقه و تلاش برای حفظ وجهه تبلیغاتی خود انجام می‌شود؛ یعنی می‌خواهد در عین کاهش حضور مستقیم، فضای رسانه‌ای را به گونه‌ای مدیریت کند که این عقب‌نشینی به چشم شکست دیده نشود.

وی درباره ادعای اوکراین مبنی بر اشتباه گرفتن کشتی ایرانی با کشتی نظامی نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران پاسخ لازم را در این زمینه داده است.

آمریکا با مهره‌های نیابتی به میدان بازگشته است / اوکراین و عربستان بازوی اجرای سیاست‌های آمریکا شدند

محسنی‌ثانی در پایان خاطرنشان کرد: لزوماً قرار نیست پاسخ جمهوری اسلامی ایران همانند طرف مقابل و به همان شیوه باشد. همان‌گونه که آمریکا پاسخ مستقیم اقدامات خود را اعلام نکرد، ایران نیز پاسخ متناسب را داده و طرف مقابل نتیجه اقدامات خود را دریافت کرده است.

به گزارش تابناک، سازمان حشد الشعبی اعلام کرد که در تجاوز بامداد امروز آمریکا و عربستان به عراق تاکنون دستکم ۲۰ نفر شهید و ۳۲ نفر دیگر مجروح شدند که این آمار نهایی نیست.

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آمریکا حمله به ایران حشدالشعبی خبر فوری تابناک محسنی مجلس کمیسیون امنیت ملی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۸
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
3
11
پاسخ
نیر هوایی و پهبادی قوی دارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
26
17
پاسخ
منتظر اعمال آین ها نباشین.
بمب اتم بسازین و امنیت ابدی درست کنین.
ناشناس
|
Canada
|
۰۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
29
11
پاسخ
عربستان چارش آب شیرین کن هست. اگر موندیم دیگه همه را بزنید. کارشون تموم هست
اوکراین هم پونین دهنش را سرویس می کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
7
18
پاسخ
نیابتی؟؟؟عزیزم نیابتی یعنی مال یک کشور دیگه
اینها خود اون اون کشورن
ناشناس
|
Spain
|
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
5
16
پاسخ
ورود اکراین درست در مقابل حضور مجدد حوثی‌های یمن بود . می دانیم که اعراب پیمان‌های جدید دفاعی با اکراین دارند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
13
10
پاسخ
یمن باید بجای زدن کشتی ها مراکز خود بنادر عربستان را هدف قرار دهد و آنها را از حیظ انتفاع ساقط نماید تا اعتلاف کشورها با عربستان جلوگیری شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
5
9
پاسخ
تحلیل های اشتباه. از کاه کوه درست نکنید
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