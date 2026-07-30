عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه حملات اخیر به کشتی ایرانی در دریای خزر و مواضع حشدالشعبی در عراق را باید در یک چارچوب مشترک تحلیل کرد، گفت: آمریکا پس از عقب‌نشینی از رویارویی مستقیم، تلاش می‌کند از طریق بازیگران نیابتی مانند اوکراین و عربستان، اهداف خود را دنبال کند.

اوکراین و عربستان؛ بازوی اجرای سیاست‌های آمریکا / آمریکا با مهره‌های نیابتی به میدان بازگشته است

محمدرضا محسنی‌ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره حمله آمریکا و عربستان به مواضع حشدالشعبی در عراق، اظهار کرد: متأسفانه آمریکا بار دیگر در یک اقدام نابخردانه، با وجود آنکه در روزهای اخیر از شدت اقدامات مستقیم خود کاسته و تا حدودی عقب‌نشینی کرده است، تلاش کرد نقش نیابتی خود را از طریق اوکراین و برخی بازیگران دیگر دنبال کند.

وی افزود: در ماجرای حمله به کشتی ایرانی در دریای خزر نیز شاهد بودیم که اوکراین در همین چارچوب اقدام کرد و عملاً مأموریتی را پذیرفت که در راستای اهداف آمریکا قابل ارزیابی است.

محسنی‌ثانی ادامه داد: پس از این اقدامات، مجموعه مقاومت، حشدالشعبی، کتائب و همچنین مقاومت یمن نیز هماهنگ عمل کردند و اقداماتی را علیه منافع آمریکا انجام دادند. در واقع آنچه آمریکا تلاش می‌کند به‌عنوان پاسخ حشدالشعبی مطرح کند، نتیجه همان سیاست‌های مداخله‌جویانه خود آمریکاست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: به نظر می‌رسد این اقدامات در راستای عقب‌نشینی تدریجی آمریکا از منطقه و تلاش برای حفظ وجهه تبلیغاتی خود انجام می‌شود؛ یعنی می‌خواهد در عین کاهش حضور مستقیم، فضای رسانه‌ای را به گونه‌ای مدیریت کند که این عقب‌نشینی به چشم شکست دیده نشود.

وی درباره ادعای اوکراین مبنی بر اشتباه گرفتن کشتی ایرانی با کشتی نظامی نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران پاسخ لازم را در این زمینه داده است.

محسنی‌ثانی در پایان خاطرنشان کرد: لزوماً قرار نیست پاسخ جمهوری اسلامی ایران همانند طرف مقابل و به همان شیوه باشد. همان‌گونه که آمریکا پاسخ مستقیم اقدامات خود را اعلام نکرد، ایران نیز پاسخ متناسب را داده و طرف مقابل نتیجه اقدامات خود را دریافت کرده است.

به گزارش تابناک، سازمان حشد الشعبی اعلام کرد که در تجاوز بامداد امروز آمریکا و عربستان به عراق تاکنون دستکم ۲۰ نفر شهید و ۳۲ نفر دیگر مجروح شدند که این آمار نهایی نیست.