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کد خبر:۱۳۸۷۱۸۵
کد خبر:۱۳۸۷۱۸۵
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وقایه اتفاقیه؛

کشف شهرهای گمشده آمازون پس از یک قرن جست‌وجو

پرسی فاست، کاوشگر بریتانیایی، در سال ۱۹۲۵ هنگام جست‌وجوی شهری افسانه‌ای در اعماق آمازون ناپدید شد. در آن زمان بسیاری از کارشناسان تصور می‌کردند خاک کم‌حاصل و شرایط دشوار این جنگل امکان شکل‌گیری شهرها و جوامع بزرگ را نمی‌داده است. باستان‌شناسان اکنون با بررسی خندق‌ها، خاک‌های حاصلخیز غیرطبیعی، راه‌ها و بقایای سازه‌های چوبی و خاکی دریافته‌اند که بخش‌های گسترده‌ای از آمازون زمانی میزبان شبکه‌ای از سکونتگاه‌های منظم و پرجمعیت بوده است. برخی از این مناطق ده‌ها هزار نفر جمعیت داشتند و مجموع جمعیت شهرهای آمازون احتمالاً به چند میلیون نفر می‌رسید. بیشتر ساکنان این جوامع پس از ورود استعمارگران اروپایی بر اثر بیماری‌هایی مانند آبله و سرخک جان باختند و سازه‌های آنان نیز به‌تدریج تجزیه شد. این کشفیات نشان می‌دهد مردمان بومی قرن‌ها پیش، جنگل آمازون را به شکلی پایدار مدیریت و مهندسی می‌کردند. جزئیات بیشتر در مورد شهرهای گمشده آمازون را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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