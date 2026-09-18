پرسی فاست، کاوشگر بریتانیایی، در سال ۱۹۲۵ هنگام جست‌وجوی شهری افسانه‌ای در اعماق آمازون ناپدید شد. در آن زمان بسیاری از کارشناسان تصور می‌کردند خاک کم‌حاصل و شرایط دشوار این جنگل امکان شکل‌گیری شهرها و جوامع بزرگ را نمی‌داده است. باستان‌شناسان اکنون با بررسی خندق‌ها، خاک‌های حاصلخیز غیرطبیعی، راه‌ها و بقایای سازه‌های چوبی و خاکی دریافته‌اند که بخش‌های گسترده‌ای از آمازون زمانی میزبان شبکه‌ای از سکونتگاه‌های منظم و پرجمعیت بوده است. برخی از این مناطق ده‌ها هزار نفر جمعیت داشتند و مجموع جمعیت شهرهای آمازون احتمالاً به چند میلیون نفر می‌رسید. بیشتر ساکنان این جوامع پس از ورود استعمارگران اروپایی بر اثر بیماری‌هایی مانند آبله و سرخک جان باختند و سازه‌های آنان نیز به‌تدریج تجزیه شد. این کشفیات نشان می‌دهد مردمان بومی قرن‌ها پیش، جنگل آمازون را به شکلی پایدار مدیریت و مهندسی می‌کردند. جزئیات بیشتر در مورد شهرهای گمشده آمازون را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.