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نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با تابناک:

کالابرگ‌ها باید مابه التفاوت قیمت‌ها را جبران کنند / اولویت کنترل بازار داخلی است

در حالی که حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاهای حیاتی مانند گوشت و روغن را افزایشی کرده و سفره‌های مردم را هدف قرار داده است، حالا صحبت از «کالابرگ‌های تقویت‌شده» به عنوان راه نجات به میان آمده است؛ اما آیا این اقدام، جبران واقعی هزینه‌های تحمیل شده به مردم است؟
کد خبر: ۱۳۸۷۱۶۴
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7900 بازدید
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۱۸

کالابرگ‌ها باید مابه التفاوت قیمت‌ها را جبران کنند / اولویت کنترل بازار داخلی است

در حالی که سفره‌های مردم با موج تورم مواد غذایی دست و پنجه نرم می‌کند و تضاد میان «قیمت تولید» و «قیمت مصرف‌کننده» به نقطه اوج رسیده است، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، حامد یزدیان، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک از وضعیت ذخایر استراتژیک کشور و اینکه با حذف ارز ترجیحی و نوسانات دلار، قیمت گوشت، مرغ و روغن به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است گفت اما سوال اینجاست که آیا کالابرگ و  واردات اضطراری، راهکارهای بنیادین برای نجات امنیت غذایی است یا صرفاً مسکنی برای تسکین خشم بازار؟

حامد یزدیان، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، در تحلیل وضعیت امنیت غذایی کشور، بر دو محور اصلی «فراوانی» و «قیمت» تأکید کرد و گفت : علی‌رغم فشارات تحریمی و محاصره اقتصادی، زنجیره تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی دچار اختلال نشده و ذخایر کشور در وضعیت امنی قرار دارد.

او در پاسخ به علت جهش قیمت‌ها، یزدیان انگشت اتهام را به سوی «حذف ارز ترجیحی» و «نوسانات نرخ ارز» گرفت و اعلام کرد: حذف تدریجی ارز ترجیحی از اواخر سال گذشته، اثرات تخریبی خود را در قیمت کالاهای حیاتی مانند روغن، برنج، گوشت و مرغ نشان داده است. 

نماینده مردم اصفهان ، بر لزوم بازنگری در مبلغ کالابرگ‌ها تأکید کرد و افزود: مطالبه مجلس این است که مابه التفاوت قیمتی که پس از حذف ارز ترجیحی ایجاد شده، در قالب کالابرگ‌های تقویت‌شده به مردم برسد تا دسترسی اقشار جامعه به پروتئین‌های ضروری تأمین شود و امنیت غذایی در سطح خانواده‌ها تهدید نگردد.

او به بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تصمیمات عجولانه دولت اشاره کرد و گفت: تصمیمات عجولانه پس از حذف ارز ترجیحی رخ داده، اما در دفاع از ابزارهای کنترل بازار باید گفت که دولت برای مدیریت قیمت‌ها از اهرم صادرات استفاده می‌کند و اگرچه ممنوعیت یا آزادسازی صادرات در برخی محصولات رخ داده، اما این اقدامات برای کنترل بازار ضروری بوده است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد : اولویت مطلق دولت، کنترل بازار داخلی است و صادرات تنها در صورت تولید مازاد به ویژه در محصولات مهم مانند مرغ و تخم‌مرغ صورت می‌گیرد که البته این بخشنامه‌ها در سال اخیر، توازن میان سود تولیدکننده و کنترل قیمت مصرف‌کننده را برقرار کرده است.

یزدیان به اعتراض برنج‌کاران داخلی نسبت به واردات برنج‌های خارجی اشاره کرد و گفت: وقتی قیمت برنج داخلی به شدت افزایش یابد و اختلاف میان قیمت تمام‌شده و قیمت بازار بیش از حد شود، واردات تنها راه موثری برای کنترل بازار و کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده است.

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برنج‌کاران داخلی آزادسازی صادرات واردات برنج‌های خارجی حامد یزدیان کمیسیون کشاروزی مجلس واردات برنج‌های خارجی نهاده های دامی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۱۸
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
0
53
پاسخ
در ابن شرایط چرا پول بی صاحب ملت بین کارکنان بانکها و شرکت‌های دولتی تقسیم میکنند؟
الان یک کارمند بانک دولتی چه ارزش افزوده ای ایجاد میکند که جمع حقوق و وام هاش میشه ۲۰۰ تومن؟
۱۳ برابر حقوق پایه
دقیقا چه خدمتی ارائه میکند؟
پاسخ ها
جواد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
دولت از ابتدا فقط دنبال ایجاد گرانی و تورم بوده است و کاری با مردم کشوردوست نداشته و نخواهد داشت چون کسی نمی‌تواند از ایشان بازخواست نماید!!!
saeed
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
1
32
پاسخ
تا زمانی که جلوی مافیا قیمت گذاری رفته نشود و باز کسب و کار آزاد نباشد قیمت ها م کالابرگ ها صحیح نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
1
55
پاسخ
کالا برگی که باهاش می‌توان فقط دو شانه تخم مرغ خرید ، رونق سفره‌ها است!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
0
46
پاسخ
ما 3 نفر هستیم.. کالابرگ ما فقط یک خلب روغن و یک چیبس میشه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
به صحبت‌های این مس یولین گوش بده دلت کمی آروم میشه
مجید
|
United States of America
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
0
30
پاسخ
باعث شرمساری است .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
5
17
پاسخ
اگر واقعا می خواهید به مردم در این شرایط کمک کنید، همان سیستم "" ساده، موفق و کارآمد ‌کوپن "" ( الان اسمش شده کالا برگ ) را "" عینا مانند دهه ۱۳۶۰ "" اجرا کنید و مشکلات حل می شوند، چرا اینقدر مسایل را می پیچانید.
پاسخ ها
ناشناس
| Turkiye |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
ساده ای ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
2
28
پاسخ
کالابرگ سوبسید غیرمسقیم به تولیدکنندگانی هست که قیمتها رو چند برابر کرده اند
چون هر وقت سری جدید اعلام می شود همزمان باهاش اجناس گرون میشن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
نظرات توهمی ندهید تولید کننده خود سرمایه در گردشش ۱۰ برابر شده دارد له میشود چقدر بی سوادی و بی اطلاعی بد است . دولت باید تولید کننده و مصرف کننده را حمایت عملی و واقعی کند . توان خرید مردم و توان تولید باید تقویت شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
چقدر نظرتنگی زشته حاضری گرسنه بمونی که چوب لای چرخ تولیدکننده بزاری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
1
23
پاسخ
کالابرگ جمع کنید کل قیمتها را پایین بیارید
کالابرگ فقط شد یک رانت و بهانه بالا بردن فقیمت
جمع کنیدش
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
بله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
0
22
پاسخ
همه مردم از اول میدونستن که 1 میلیون یه مرغ بیشتر نمیشه 100 درصد همه چی گرون کردید 1 میلیون میدید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
1
6
پاسخ
کالابرگ رو حذف کنید. این فقط یه بهانه و فرصت شده برای دزدی بیشتر
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