در حالی که حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاهای حیاتی مانند گوشت و روغن را افزایشی کرده و سفره‌های مردم را هدف قرار داده است، حالا صحبت از «کالابرگ‌های تقویت‌شده» به عنوان راه نجات به میان آمده است؛ اما آیا این اقدام، جبران واقعی هزینه‌های تحمیل شده به مردم است؟

در حالی که سفره‌های مردم با موج تورم مواد غذایی دست و پنجه نرم می‌کند و تضاد میان «قیمت تولید» و «قیمت مصرف‌کننده» به نقطه اوج رسیده است، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، حامد یزدیان، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک از وضعیت ذخایر استراتژیک کشور و اینکه با حذف ارز ترجیحی و نوسانات دلار، قیمت گوشت، مرغ و روغن به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است گفت اما سوال اینجاست که آیا کالابرگ و واردات اضطراری، راهکارهای بنیادین برای نجات امنیت غذایی است یا صرفاً مسکنی برای تسکین خشم بازار؟

حامد یزدیان، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، در تحلیل وضعیت امنیت غذایی کشور، بر دو محور اصلی «فراوانی» و «قیمت» تأکید کرد و گفت : علی‌رغم فشارات تحریمی و محاصره اقتصادی، زنجیره تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی دچار اختلال نشده و ذخایر کشور در وضعیت امنی قرار دارد.

او در پاسخ به علت جهش قیمت‌ها، یزدیان انگشت اتهام را به سوی «حذف ارز ترجیحی» و «نوسانات نرخ ارز» گرفت و اعلام کرد: حذف تدریجی ارز ترجیحی از اواخر سال گذشته، اثرات تخریبی خود را در قیمت کالاهای حیاتی مانند روغن، برنج، گوشت و مرغ نشان داده است.

نماینده مردم اصفهان ، بر لزوم بازنگری در مبلغ کالابرگ‌ها تأکید کرد و افزود: مطالبه مجلس این است که مابه التفاوت قیمتی که پس از حذف ارز ترجیحی ایجاد شده، در قالب کالابرگ‌های تقویت‌شده به مردم برسد تا دسترسی اقشار جامعه به پروتئین‌های ضروری تأمین شود و امنیت غذایی در سطح خانواده‌ها تهدید نگردد.

او به بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تصمیمات عجولانه دولت اشاره کرد و گفت: تصمیمات عجولانه پس از حذف ارز ترجیحی رخ داده، اما در دفاع از ابزارهای کنترل بازار باید گفت که دولت برای مدیریت قیمت‌ها از اهرم صادرات استفاده می‌کند و اگرچه ممنوعیت یا آزادسازی صادرات در برخی محصولات رخ داده، اما این اقدامات برای کنترل بازار ضروری بوده است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد : اولویت مطلق دولت، کنترل بازار داخلی است و صادرات تنها در صورت تولید مازاد به ویژه در محصولات مهم مانند مرغ و تخم‌مرغ صورت می‌گیرد که البته این بخشنامه‌ها در سال اخیر، توازن میان سود تولیدکننده و کنترل قیمت مصرف‌کننده را برقرار کرده است.

یزدیان به اعتراض برنج‌کاران داخلی نسبت به واردات برنج‌های خارجی اشاره کرد و گفت: وقتی قیمت برنج داخلی به شدت افزایش یابد و اختلاف میان قیمت تمام‌شده و قیمت بازار بیش از حد شود، واردات تنها راه موثری برای کنترل بازار و کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده است.