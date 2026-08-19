سرمایه‌گذاری‌های صدها میلیارد دلاری در حوزه هوش مصنوعی، بسیاری از تحلیلگران را به یاد حباب دات‌کام انداخته است. منتقدان می‌گویند شرکت‌های بزرگ فناوری با سرمایه‌گذاری‌های متقابل، تصویری بزرگ‌تر از واقعیت اقتصادی این صنعت ارائه می‌کنند و ارزش‌گذاری‌ها بیش از حد خوش‌بینانه است. با این حال، این گزارش استدلال می‌کند که تفاوت مهمی میان وضعیت امروز و حباب‌های گذشته وجود دارد. برخلاف دوران دات‌کام که بسیاری از شرکت‌ها برای ادامه فعالیت به جذب مداوم سرمایه از بازار وابسته بودند، غول‌های فناوری امروز بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های خود را از ذخایر نقدی عظیمی تأمین می‌کنند که طی دو دهه گذشته انباشته شده است. این شرکت‌ها نه‌تنها همچنان سود سهام پرداخت می‌کنند و سهام خود را بازخرید می‌کنند، بلکه نقدینگی بسیار بیشتری نسبت به بدهی‌هایشان در اختیار دارند. با این حال، این موضوع به معنای تضمین موفقیت نیست. ارزش کنونی سهام شرکت‌های فناوری بر این فرض استوار است که هوش مصنوعی در آینده تریلیون‌ها دلار درآمد ایجاد خواهد کرد. اگر این انتظار محقق نشود، قیمت سهام می‌تواند به‌سرعت اصلاح شود و مدیران این شرکت‌ها ناچار خواهند بود توضیح دهند چرا صدها میلیارد دلار را صرف توسعه مراکز داده و زیرساخت‌هایی کردند که شاید هرگز بازده مورد انتظار را نداشته باشند. گزارش در نهایت نتیجه می‌گیرد که سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی بیش از آنکه یک «طرح پانزی» باشد، یک شرط‌بندی بسیار بزرگ و پرریسک بر آینده این فناوری است. جزئيات را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.