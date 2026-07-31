مراقب باشید! / هر قراردادی با عنوان «مشارکت در تولید» میتواند یک تله مالی باشد!
در حالی که مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت برای محافظت از جیب خریداران در قراردادهای پیشفروش تدوین شده بود، حالا برخی خودروسازان با تغییر عنوان قراردادها به «مشارکت در تولید»، راهی برای فرار از این قانون یافتهاند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سالهاست که خریداران خودرو در ایران با قراردادهای مبهم و افزایش قیمتهای لحظهای دست و پنجه نرم میکنند اما حالا وارد مرحله جدیدی از حیلهگری قراردادی شدهایم که دراین خصوص سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، در افشاگری اخیر خود تایید کرد که برخی خودروسازان برای اینکه مشمول مصوبه ۴۷۳ نشوند و مجبور نباشند بخش پیشپردافتها را از افزایش قیمت مصون نگه دارند، عنوان قراردادهای خود را به «مشارکت در تولید» تغییر دادهاند.
ماجرا از این قرار است که طبق مصوبه ۴۷۳، اگر شما در قرارداد پیشفروش باشید، مبلغی که پیشپرداخت کردهاید نباید هنگام تحویل خودرو، دچار افزایش قیمت شود. اما خودروسازان با هوشمندی در تغییر نام، سعی میکنند شما را به جای خریدار، در قالب شریک تولید جای دهند تا تمام مفاد حمایتی قانون را دور بزنند و در نهایت، مبلغ بیشتری از جیب شما بگیرند.
یعنی خودروسازان به جای آنکه به فکر شفافیت و رضایت مشتری باشند، تمام تلاش خود را میکنند تا هرگونه محدودیت قانونی را با ترفندهای کلامی دور بزنند اما شورای رقابت نیز با ابلاغیهای جدید، از خودروسازان خواسته است که این موضوع را شفاف اعلام کنند تا مردم گمراه نشوند.
اما سوال اصلی اینجاست که چرا باید مشتری در هر قرارداد، نگران تلههای کلامی سازندگان باشد؟ چرا شفافیت در صنعت خودرو، تنها در زمان تحویل خودرو و افزایش قیمتهاست و نه در زمان امضای قرارداد؟
«مشارکت در تولید» جایگزین «پیشفروش» میشود تا قانون دور زده شود!
سپهر دادجوی توکلی،سخنگوی شورای رقابت با تأکید بر تفاوت قراردادهای پیشفروش و مشارکت در تولید اعلام کرد: مصوبه ۴۷۳ تنها در قراردادهای پیشفروش اجرا میشود و قراردادهای مشارکت در تولید مشمول این مصوبه نیستند و مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت صرفاً درباره قراردادهای پیشفروش خودرو اجرا میشود و قراردادهای مشارکت در تولید مشمول این مصوبه نیستند.
به گفته توکلی، بر اساس مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، بخشی از بهای خودرو که در زمان ثبتنام بهعنوان پیشپرداخت از سوی متقاضی پرداخت شده است، هنگام تحویل خودرو مشمول افزایش قیمت نمیشود و تنها مانده مبلغ قرارداد متناسب با نرخ تورم بخشی تعدیل خواهد شد و شورای رقابت اجرای این مصوبه را در تمامی قراردادهای پیشفروش خودرو بهصورت مستمر رصد و بررسی میکند تا حقوق خریداران مطابق ضوابط مصوب رعایت شود.
او توضیح داد: در گذشته خودروها عمدتاً در قالب قراردادهای پیشفروش عرضه میشدند، اما اکنون برخی خودروسازان قراردادهای فروش را با عنوان «مشارکت در تولید» منعقد میکنند تا این قراردادها مشمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت نباشد بنابراین متقاضیان باید هنگام انعقاد قرارداد، عنوان و مفاد آن را با دقت بررسی کنند و از نوع قرارداد و آثار حقوقی آن اطمینان حاصل کنند؛ چراکه قراردادهای پیشفروش و مشارکت در تولید از نظر حقوقی یکسان نیستند و مشمول مقررات متفاوتی خواهند بود.