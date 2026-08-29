نحوه عملکرد پنل خورشیدی

انرژی خورشیدی یکی از بزرگ‌ترین منابع انرژی در دسترس بشر است؛ به‌طوری که زمین هر لحظه مقدار عظیمی از توان خورشید را دریافت می‌کند؛ مقداری که چندین هزار برابر نیاز فعلی جمعیت جهان است. این ویدیو با بررسی سازوکار سلول‌های خورشیدی، توضیح می‌دهد که چگونه سیلیکون و فوتون‌های نور خورشید می‌توانند به تولید برق منجر شوند. با وجود پیشرفت چشمگیر فناوری، چالش‌هایی مانند بازده محدود سلول‌ها، ذخیره‌سازی انرژی و انتقال برق میان مناطق مختلف همچنان موانعی برای وابستگی کامل جهان به انرژی خورشیدی هستند. جزئيات را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.