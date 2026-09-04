تکنو تابناک؛
ماده تاریک؛ بزرگترین راز پنهان جهان
بخش عمدهای از ماده موجود در جهان چیزی است که بشر هنوز نمیتواند آن را ببیند یا مستقیماً شناسایی کند؛ مادهای مرموز که به دلیل ناشناخته بودن، «ماده تاریک» نام گرفته است. دانشمندان از دههها پیش با بررسی اثرات گرانشی آن بر کهکشانها و ساختار کیهانی به وجودش پی بردهاند، اما ماهیت واقعی آن همچنان یکی از بزرگترین پرسشهای فیزیک است. ماده تاریک برخلاف ماده معمولی، با نور برهمکنش قابل مشاهدهای ندارد و به همین دلیل آشکارسازی آن بسیار دشوار است. پژوهشگران امیدوارند با آزمایشهایی مانند برخورددهنده بزرگ هادرونی (LHC) بتوانند نشانههایی از این ماده ناشناخته را پیدا کنند؛ کشفی که میتواند تصویری تازه از ساختار جهان و قوانین بنیادی حاکم بر آن ارائه دهد. جزئيات را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید و بشنوید.
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