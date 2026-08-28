تکنو تابناک؛
انرژی چیست و چگونه در جهان تغییر شکل میدهد؟
انرژی یکی از بنیادیترین مفاهیم علم فیزیک است؛ مفهومی که با وجود حضور دائمی در جهان، بهطور مستقیم قابل مشاهده یا لمس نیست. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک توضیح میدهد که چگونه انرژی در شکلهای مختلف مانند انرژی پتانسیل شیمیایی و انرژی جنبشی ظاهر میشود و چگونه از یک حالت به حالت دیگر تغییر میکند. از حرکت دائمی مولکولها و ارتباط آن با دما گرفته تا انتقال انرژی هنگام پختوپز یا احساس گرما و سرما، این گزارش نشان میدهد که انرژی همواره در حال جابهجایی و تغییر شکل است؛ اما مقدار کلی آن در جهان ثابت باقی میماند.
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