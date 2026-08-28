تفاوت «صحت» و «دقت» در کارهای علمی چیست؟

صحت و دقت دو مفهوم نزدیک اما متفاوت هستند که در بسیاری از حوزه‌های علمی، مهندسی و فناوری نقشی اساسی دارند. صحت نشان می‌دهد یک نتیجه تا چه اندازه به مقدار واقعی نزدیک است، در حالی که دقت به میزان تکرارپذیری و ثبات نتایج اشاره دارد؛ به این معنا که آیا با تکرار یک روش، هر بار به نتیجه‌ای مشابه می‌رسیم یا نه. این ویدیو با استفاده از داستان ویلیام تل و همچنین نمونه فرود کاوشگرهای ناسا روی مریخ، تفاوت میان این دو مفهوم را توضیح می‌دهد. پیشرفت ابزارهای اندازه‌گیری، فناوری فضاپیماها و شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای باعث شده است محدوده احتمالی فرود کاوشگرها از صدها کیلومتر به چند کیلومتر کاهش یابد و امکان هدف‌گیری مناطق علمی دشوار و پرخطر فراهم شود. جزئیات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.