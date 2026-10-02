پوست انسان دائماً در حال نوسازی است و روزانه نزدیک به یک میلیون سلول از سطح آن جدا می‌شود؛ بااین‌حال، خالکوبی همراه با این سلول‌ها از بین نمی‌رود. دلیل این ماندگاری آن است که سوزن‌های دستگاه خالکوبی، جوهر را از لایه سطحی پوست عبور داده و به لایه عمیق‌تر «درم» وارد می‌کنند؛ بخشی از پوست که سلول‌های آن ثبات بیشتری دارند. ورود سوزن‌ها نوعی زخم ایجاد می‌کند و دستگاه ایمنی را به واکنش وامی‌دارد. سلول‌هایی به نام ماکروفاژها ذرات جوهر را می‌بلعند، اما نمی‌توانند آن‌ها را به‌طور کامل دفع کنند. بخشی از رنگ نیز در سلول‌ها و بافت درم باقی می‌ماند و پس از مرگ سلول‌های قدیمی، به سلول‌های جوان‌تر منتقل می‌شود. به همین دلیل، طرح خالکوبی برای سال‌ها در جای خود حفظ می‌شود؛ هرچند نور خورشید و واکنش تدریجی دستگاه ایمنی می‌توانند آن را با گذشت زمان کم‌رنگ کنند. جزئیات بیشتر در مورد این فرایند زیستی را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.