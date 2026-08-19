تیک آف؛
شلبی سیاسایکس ویانتی؛ آخرین خودروی اصیل دوران شلبی
شلبی CSX VNT یکی از خاصترین محصولات تاریخ همکاری کارول شلبی با کرایسلر و دوج است؛ خودرویی که بر پایه پلتفرم دوج شدو شکل گرفت، اما با موتور متفاوت، سیستم تعلیق اختصاصی، رینگهای کامپوزیت کربنی و توربوشارژر نازل متغیر، فاصله زیادی با نسخه معمولی پیدا کرد. استفاده از این نوع توربوشارژر در یک خودروی تولیدی، حدود دو دهه پیش از بهکارگیری فناوری مشابه توسط پورشه، این مدل را به نمونهای مهم از نوآوریهای فنی آن دوره تبدیل کرده است. این خودرو نخستین نمونه از مجموع ۵۰۰ دستگاه تولیدشده است و حدود ۱۱٬۳۰۰ کیلومتر از کارکرد آن توسط خود کارول شلبی ثبت شده است. سیاسایکس ویانتی با وجود دیفرانسیل جلو بودن، عملکردی سریع، هندلینگ مناسب و شخصیت رانندگی متفاوتی دارد و از آن بهعنوان آخرین خودروی واقعی تولیدشده در تأسیسات شلبی در کالیفرنیا یاد میشود؛ خودرویی که شلبی نمونه نخست آن را برای مجموعه شخصی خود نگه داشت. داستان این خودرو خاص را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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