حیات وحش؛
رودخانه غولها؛ قلمرو مرگبار اسپاینوسورس در آفریقای باستان
صحرای بزرگ آفریقا که امروز یکی از خشکترین و نامساعدترین مناطق زمین است، حدود ۱۰۰ میلیون سال پیش میزبان شبکهای عظیم از رودخانهها، تالابها و دریاهای کمعمق بود. این زیستبوم که به «رودخانه غولها» شهرت یافته، محل زندگی مجموعهای کمنظیر از شکارچیان بزرگ آبزی، خزندگان پرنده و دایناسورهای گوشتخوار بود. در رأس این زنجیره غذایی، اسپاینوسورس ۱۵ متری قرار داشت؛ دایناسوری نیمهآبزی با آروارههای باریک، دندانهای مخروطی، پاهای پهن و بادبانی بزرگ. فسیلهای کشفشده در بسترهای کِمکِم نشان میدهند تنوع فراوان ماهیها و دیگر طعمههای آبزی، امکان همزیستی چندین شکارچی عظیمالجثه را در این منطقه فراهم کرده بود. افزایش سطح دریاها و سپس دگرگونیهای بزرگ زمینشناختی و اقلیمی، سرانجام این زیستبوم استثنایی را از میان برد. جزئيات داستان اسپاینوسورس را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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