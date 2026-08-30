نور فرابنفش دور یا FAR-UV نوعی نور فرابنفش با طول موج بسیار کوتاه است که می‌تواند ویروس‌ها، باکتری‌ها، کپک‌ها و برخی عوامل حساسیت‌زا را در محیط از بین ببرد. برخلاف انواع رایج نور فرابنفش، این فناوری توان نفوذ عمیق به پوست را ندارد و به همین دلیل پژوهشگران آن را گزینه‌ای بالقوه برای ضدعفونی مداوم فضاهای عمومی می‌دانند. آزمایش‌ها نشان داده‌اند که نور فرابنفش دور می‌تواند در محیط‌های کنترل‌شده بخش بزرگی از ویروس‌های کرونا و باکتری‌های عامل عفونت را نابود کند. بااین‌حال، این فناوری قرار نیست جایگزین تهویه، تصفیه هوا، واکسن یا ماسک شود، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک لایه حفاظتی دیگر در بیمارستان‌ها، مدارس و دیگر فضاهای بسته به کار گرفته شود. نگرانی درباره تولید ازن، هزینه نصب و پیامدهای استفاده گسترده سبب شده است که کاربرد عمومی آن همچنان نیازمند بررسی‌های بیشتر باشد. جزئيات بیشتر را در این گزارش با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.