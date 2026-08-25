توپ خودکششی ۲اس۷ پیون یکی از سنگین‌ترین و قدرتمندترین سامانه‌های توپخانه‌ای ساخته‌شده در دوران شوروی است؛ سلاحی عظیم با هویتزر ۲۰۳ میلی‌متری که برای انهدام مواضع مستحکم و اجرای آتش سنگین از فاصله‌ای دور طراحی شد. این سامانه با استفاده از پرتابه‌های مجهز به پیشران راکتی می‌تواند اهدافی را در فاصله حدود ۴۷ کیلومتری هدف قرار دهد و حجم بالایی از مواد منفجره را بر مواضع دشمن فرود آورد. پیون روی یک شاسی شنی‌دار سنگین قرار دارد و برای پشتیبانی از عملیات‌های بزرگ زرهی و پیاده‌نظام ساخته شده است. سازوکار نیمه‌خودکار بارگذاری، امکان حمل چند گلوله آماده شلیک و قدرت تخریب بسیار زیاد، آن را به یکی از شاخص‌ترین توپ‌های خودکششی جنگ سرد تبدیل کرده است. بااین‌حال، محدود بودن چرخش توپ، زمان‌بر بودن استقرار و آسیب‌پذیری در برابر رادارها و آتش ضدآتشبار، استفاده از آن را در میدان نبرد مدرن دشوار می‌کند. با وجود این محدودیت‌ها، ۲اس۷ همچنان نمادی از رویکرد شوروی به توپخانه سنگین و قدرت آتش دوربرد به شمار می‌رود. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با این سلاح آشنا شوید.