این پورشه ۹۱۲ مدل ۱۹۶۸ با هدف حفظ ظاهر نمونه‌های اولیه و کلاسیک این خودرو بازسازی شده است؛ به‌گونه‌ای که تغییرات سفارشی آن برای افراد ناآشنا تقریباً قابل تشخیص نیست. حذف تزئینات اضافی، استفاده از جزئیات الهام‌گرفته از پورشه ۳۵۶ پری-ای و تأکید بر سادگی، ظاهری هماهنگ و اصیل به خودرو داده است. شاخص‌ترین بخش این پروژه، موتور چهارسیلندر ۲.۱ لیتری آن است که در دهه ۱۹۸۰ از تغییر یک موتور شش‌سیلندر پورشه ۹۱۱ ساخته شد. این موتور نمونه اولیه، همراه با ساختار کاملاً مکانیکی خودرو، تجربه‌ای خام و مستقیم از رانندگی کلاسیک ارائه می‌دهد. مالک خودرو نیز این پورشه را پروژه‌ای همیشگی می‌داند که قرار است هم‌زمان با مهارت‌ها و فناوری‌های جدید تکامل پیدا کند. جزئيات این بازسازی را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.