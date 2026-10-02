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کد خبر:۱۳۸۶۸۱۵
کد خبر:۱۳۸۶۸۱۵
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آسپرین؛

آیا ویتامین سی واقعا سرماخوردگی را درمان می‌کند؟

مصرف آب پرتقال و مکمل‌های ویتامین سی سال‌هاست به‌عنوان راهی برای پیشگیری یا درمان سرماخوردگی تبلیغ می‌شود؛ باوری که بخش مهمی از شهرت خود را مدیون لینوس پاولینگ، برنده دو جایزه نوبل، است. با این حال، بررسی‌های علمی نشان می‌دهد مصرف منظم ویتامین سی از ابتلا به سرماخوردگی جلوگیری نمی‌کند و تنها ممکن است مدت بیماری را اندکی کاهش دهد. مصرف بیش از اندازه این ویتامین نیز می‌تواند با عوارضی مانند دل‌درد، اسهال، تهوع و افزایش احتمال سنگ کلیه همراه باشد. برای بیشتر افراد، دریافت ویتامین سی از رژیم غذایی معمول کافی است و بهترین راه برای عبور از سرماخوردگی همچنان استراحت، مصرف مایعات و کنترل علائم است. جزئيات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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برچسب‌ها:
ویدیو فیلم ویتامین c سرماخوردگی ویتامین سی آسپرین
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