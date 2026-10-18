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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۸۶۸۱۴
کد خبر:۱۳۸۶۸۱۴
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تیک آف؛

آلفارومئو جی‌تی‌وی برتونه ۱۹۷۳؛ کلاسیک خانواده

آلفارومئو جی‌تی‌وی برتونه دو لیتری مدل ۱۹۷۳، خودرویی کلاسیک با طراحی ماندگار ایتالیایی است که برای مالک آن فراتر از یک وسیله نقلیه معنا دارد. شناخت دقیق رفتار جعبه‌دنده، روش خاص روشن‌کردن، صدای موتور و حتی جزئیات رنگ و بدنه، ارتباطی عمیق میان راننده و این خودرو ایجاد کرده است. این آلفارومئو اکنون بخشی از خاطرات خانوادگی است؛ خودرویی که آخر هفته‌ها نه فقط برای رانندگی، بلکه برای روشن‌کردن همراه کودکان و انتقال علاقه به خودروهای کلاسیک به نسل بعد مورد استفاده قرار می‌گیرد. داستان این خودروی خاص را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید و بشنوید
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