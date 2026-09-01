طبیعت و جغرافیا
داخل لاک، لاکپشتها چه خبر است؟
لاکپشتها یکی از قدیمیترین گروههای خزندگان زنده روی زمین هستند که بیش از ۲۱۰ میلیون سال قدمت دارند. ویژگی منحصربهفرد این جانوران، لاک سختی است که نه یک پوشش خارجی ساده، بلکه بخشی از اسکلت آنهاست و از استخوانهای تغییریافته بدنشان شکل گرفته است. این زره طبیعی به لاکپشتها امکان داده است در برابر شکارچیان و تغییرات محیطی دوام بیاورند. از لاکپشتهای غولپیکر چرمی تا گونههای کوچک آبزی، این سازگاری شگفتانگیز یکی از نمونههای برجسته تکامل در طبیعت است؛ ویژگیای که به آنها اجازه داده میلیونها سال تقریباً بدون تغییر چشمگیر به حیات خود ادامه دهند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک با راز لاک لاکپشتها بیشتر آشنا شوید.
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