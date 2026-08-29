آسپرین؛
اسکیزوفرنی؛ وقتی ذهن صداهایی از خود میسازد
اسکیزوفرنی یکی از پیچیدهترین اختلالات عصبی است که حدود ۱ درصد از جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار میدهد. این بیماری با علائمی مانند توهم، باورهای هذیانی و بهویژه شنیدن صداهایی همراه است که فرد آنها را متعلق به خود نمیداند. پژوهشهای جدید نشان میدهند ترکیبی از عوامل ژنتیکی، عملکرد سیستم ایمنی، تغییرات مغزی و عوامل محیطی در شکلگیری این اختلال نقش دارند. شناخت بهتر سازوکارهای زیستی اسکیزوفرنی میتواند به کاهش انگ اجتماعی و توسعه درمانهای مؤثرتر کمک کند. برای آشنایی بیشتر با این اختلال این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک را ببینید.
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