گیاه‌خواری فقط یک انتخاب غذایی نیست؛ تغییری است که می‌تواند بر اقتصاد، کشاورزی، منابع طبیعی و آینده محیط زیست جهان اثر بگذارد. این گزارش بررسی می‌کند که اگر تمام انسان‌ها به‌طور ناگهانی مصرف گوشت را کنار می‌گذاشتند، چه تغییراتی در جمعیت دام‌ها، استفاده از زمین، مصرف آب و انتشار گازهای گلخانه‌ای رخ می‌داد. با وجود مزایایی مانند کاهش فشار بر منابع طبیعی و احتمال بازگشت بخشی از زمین‌های کشاورزی به جنگل‌ها و زیست‌بوم‌های طبیعی، چنین تغییری پیامدهای پیچیده‌ای نیز دارد؛ از بین رفتن صنایع وابسته به دامداری و تأثیر آن بر زندگی بیش از یک میلیارد نفر که در این حوزه فعالیت می‌کنند، از جمله چالش‌های این سناریو است. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک به بررسی علمی این پرسش می‌پردازد که آیا جهانی بدون مصرف گوشت می‌تواند پایدارتر باشد یا نه.