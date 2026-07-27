تخریب کتابخانه جم بدون اخطار قانونی بود!

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان جم گفت: تخریب دیوار و محوطه کتابخانه بدون ابلاغ اخطار نهایی انجام شد و در این اقدام، درختان، فضای سبز و بخشی از هویت فرهنگی این مرکز از بین رفت.

طیبه مهدوی مرتضوی با انتقاد از تخریب دیوار و محوطه کتابخانه عمومی این شهرستان، اظهار کرد: هیچ ابلاغیه مکتوب یا اخطار نهایی برای تخریب دیوار و محوطه کتابخانه به ما داده نشده بود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: من کاملاً اتفاقی و از طریق تماسی که پسرم، هنگام عبور از محل و با مشاهده حضور لودرها، با من گرفت، از موضوع مطلع شدم. وقتی خودم را به محل رساندم، با صحنه‌ای مواجه شدم که باورکردنی نبود؛ محوطه‌ای که سال‌ها با زحمت فراوان حفظ شده بود، در حال تخریب بود.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به فضای کتابخانه بیان کرد: در جریان این عملیات، ۲۰ اصله درخت مرکبات، گل‌ها و گیاهان زینتی که به محوطه کوچک این مرکز فرهنگی طراوت و زیبایی بخشیده بودند، به همراه برج نوری مقابل کتابخانه از بین رفتند.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان جم با طرح پرسش‌هایی درباره این اقدام گفت: پرسش اساسی این است که آیا نیت واقف با قطع درختان ثمرده و از بین بردن منظر یک مرکز فرهنگی محقق می‌شود؟

وی ادامه داد: چگونه می‌توان پذیرفت که برای احداث یک مجتمع تجاری، اداری و پزشکی و همچنین واگذاری زمین به یک بانک، درختان از بین بروند و به فضای فرهنگی شهر آسیب وارد شود؟

مهدوی مرتضوی تأکید کرد: کتابخانه عمومی تنها یک ساختمان نیست، بلکه بخشی از سرمایه فرهنگی و اجتماعی شهر محسوب می‌شود و انتظار می‌رود در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آن، شأن مراکز فرهنگی و حقوق شهروندان مورد توجه قرار گیرد.