صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ادعای مضحک اینفانتینو: فیفا ایران وآمریکارا متحد کرد!

رئیس فیفا در واکنشی مضحک به انتقادات از عملکرد فیفا در جام جهانی ۲۰۲۶ به ویژه به موضوع ایران و نحوه پذیرش این تیم در آمریکا مدعی شد که فیفا دو کشور در حال جنگ را متحد کرد!
کد خبر: ۱۳۸۶۷۵۱
| |
805 بازدید
|
۱
ادعای اینفانتینو

جیانی اینفانتینو رئیس فیفا با انتشار بیانیه‌ای مفصل در شبکه‌های اجتماعی، به انتقادات وارد شده به عملکرد فیفا در جام جهانی ۲۰۲۶ پاسخ داد و به طور ویژه به موضوع ایران و نحوه حضور این تیم در آمریکا پرداخت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رئیس فیفا درباره انتقادها از نحوه پذیرایی از تیم ملی فوتبال ایران در آمریکا با اظهارنظری عجیب، مدعی شد: جهان ما به عشق نیاز دارد، نه نفرت؛ به مدارا، نه تفرقه؛ به جشن، نه سوگواری. در حالی که شما نفرت پخش می‌کنید، ما خستگی‌ناپذیر کار کردیم تا دو کشور در حال جنگ را متحد کنیم! ایران بدون حادثه یا درگیری وارد آمریکا شد. هنگامی که تیم ایران شروع به بازی کرد، تمام شعارها علیه آنها به یک شعار واحد تبدیل شد. هواداران از تیم ملی حمایت کردند. این ربطی به سیاست ندارد. فوتبال درباره اتحاد است، نه تفرقه. فوتبال بزرگ‌تر از نفرت و تبعیض است. شما به چند نفر اشاره کردید که ویزایشان رد شد و میلیون‌ها نفری که از سراسر جهان ویزا دریافت کردند را نادیده گرفتید. فوتبال، جهان را متحد می‌کند و این تابستان به طور چشمگیری این موضوع ثابت شد.

دفاع از تصمیمات جنجالی

اینفانتینو در ادامه به انتقادات مربوط به داوری و پرونده فولارین بالوگان (مهاجم آمریکا که محرومیتش پس از تماس تلفنی ترامپ لغو شد) پاسخ داد: تصمیمات جنجال داوری یا تصمیمات انضباطی عجیب، مثل اشتباه گرفتن کارت قرمز و زرد، یا تصمیمات برای عدم محرومیت بازیکنان در شرایط خاص، در برخی از بزرگ‌ترین لیگ‌های جهان رایج و پذیرفته شده است. جالب است که همان کشورهایی که از این رویه‌ها استفاده می‌کنند، آنها را مورد انتقاد قرار می‌دهند.

او در پایان با لحنی انتقادی به مخالفان فیفا گفت: کسانی که وقت و انرژی خود را برای متنفر بودن از ما تلف می‌کنند، لطفا لحظه‌ای تامل کنند، مدیتیشن کنند، دعا کنند یا یک بازی فوتبال تماشا کنند و واقعا به چهره‌ها، چشم‌ها و احساسات نگاه کنند. فقط ورزش زیبای ما می‌تواند چنین نمایش فوق‌العاده‌ای خلق کند؛ نمایشی که در آن همه یکی می‌شوند.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
اینفانتینو جام جهانی ایران آمریکا فیفا
جنگی که طراحی شده؛ روایت یک سناریوی شش‌مرحله‌ای علیه ایران
سیاست ۵۰ ساله «عدم اشاعه» آمریکا با توافق هسته‌ای با عربستان تضعیف می‌شود/ تناقض رویکرد ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران آشکار شد
انفجار در مقر ناوگان پنجم آمریکا/تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رئیس فیفا: لازم بود با اتوبوس دنبال تیم ایران می‌رفتم
عکس: جنجال فیفا؛ لغو محرومیت «بالوگون» با دخالت ترامپ؟
حضور قطعی ترامپ در فینال جام جهانی فوتبال
نظر جالب اینفانتینو درباره بازی ایران و مصر
اینفانتینو تماشاگر ویژه دیدار ایران برابر کاستاریکا
ائتلاف اینفانتینو - ترامپ برای خدشه به ماهیت فوتبال؛ جام جهانی متعلق به هواداران نیست!
پست اینستاگرامی اینفانتینو درباره تیم ملی ایران
ترامپ نمی‌تواند ایران را از جام جهانی محروم کند!
جام جهانی فوتبال هر دو سال یک‌بار می‌شود
استارت اینفانتینو برای ۶۴ تیمی کردن جام جهانی
رییس فیفا:چرا باید همیشه ایران و کره به جام جهانی صعود کنند؟!
آلمان حاضر به تایید ابقای اینفانتینو در فیفا نشد
عربستان رسما میزبان جام جهانی ۲۰۳۴ شد
فیفا: روی ورود بانوان به ورزشگاه‌های ایران کار می‌کنیم
آخرین زورهای اینفانتینو برای جام جهانی ۴۸تیمی و میزبانی عربستان
چراغ سبز فیفا به میزبانی ایران در جام جهانی
اگر پول بدهند، ویلموتس به ایران می‌آید/کالدرون هم مثل استراماچونی اولتیماتوم داد؛ پولم را بدهید!
اینفانتینو:مرد و زن باید یکسان ازفوتبال لذت ببرند
اینفانتینو: با دعوت کفاشیان به ایران آمدم!/احتمال افزایش ۷ تیم آسیایی در جام جهانی
درخواست اینفانتینو از کنگره فیفا برای کمک اضطراری به ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
0
0
پاسخ
قربون این ضرب المثل های ایرانی

دیوانه چو دیوانه ببیند خوش آید
درگیری شدید و توهین آمیز دو نماینده مجلس را ببینید  (۱۹۷ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۸۳ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۱۱۴ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۷ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
تمسخر مجری زحمت کش توسط فردوسی پور!  (۶۰ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۰ نظر)
اگر انحصار خودرو نشکند، منتظر اعتراضات گسترده باشید! / چرا قانون خودروهای نو و فرسوده اجرا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
سیگنال مذاکراتی ایران به آمریکا؟/ تهران در حال بررسی پیشنهاد میانجی‌ها  (۵۰ نظر)
لبخند از لب‌های سینما رفت؛ از  اکبر عبدی چه ارثی به جا ماند؟  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005okx
tabnak.ir/005okx