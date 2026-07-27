بقایی: اقدام اوکراین بیپاسخ نمیماند
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، دوشنبه، ۵ مرداد ۱۴۰۵ با حضور در نشست خبری هفتگی به پرسشهای خبرنگاران رسانههای داخلی و خارجی درباره مهمترین تحولات عرصه سیاست خارجی پاسخ داد.
آمریکا باید تاوان جنایتهایش را بدهد
به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ بقایی درباره گزارشها درمورد وضعیت آتشبس و بازگشت به مذاکرات، گفت: جنگی که قرار بود ظرف سه روز ایران را به تسلیم وادارد، به باتلاقی برای آمریکا تبدیل شده است و این مدیریت جنگ نیست؛ آمریکا باید تاوان این جنایتها را بدهد.
وی اضافه کرد: مصالح و منافع ملی برای ما اصل است و تصمیمگیری در این باره متغیرهای زیادی دارد؛ آنچه برای ما اهمیت دارد در این رابطه امنیت و منافع ملی است و تصمیمگیری با مشارکت همه دستگاههای تصمیمگیر در روند شفاف انجام میشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: هیچ وقت اجازه ندادیم و نخواهیم داد که آمریکا تعیینکننده زمان جنگ و صلح باشد؛ از ابزار دیپلماسی در فرصت مقتضی استفاده خواهیم کرد.
اقدام اوکراین از سمت ما بیپاسخ نمیماند
بقایی در بخشی دیگر درباره حمله اوکراین به کشتی تجاری ایران، اظهار کرد: حتما همه طرفهایی که خود را حامی و پشتیبان این جنایت میدادند باید پاسخگو باشند؛ رفتار زلنسکی یادآور رفتار آنارشیستهایی است که در آستانه جنگ جهانی اول رفتارهای نمایشی داشتند که تبعاتش همه اروپا را فرا گرفت.
وی تاکید کرد: رژیم اوکراین از چهار سال پیش کشورش را به ابزار دعوای ژیوپلتیک کشورها تبدیل کرد؛ ما از ابتدا گفتیم که هیچ مداخلهای در جنگ اوکراین نداریم؛ اقدام اوکراین غیرقانونی، ناموجه و خلاف حقوق بینالملل بود که از سمت ما بیپاسخ نمیماند؛ بزرگترهای زلنسکی باید او را متوقف کنند؛ اطلاع داریم کشورهای ساحلی خزر از این اقدام ناراضی و نگران هستند.
واکنش به موافقت آمریکا با هستهای شدن عربستان
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره موافقت آمریکا با هستهای شدن مشروط عربستان، گفت: اینکه رژیم صهیونیستی اساسا با هرگونه انتقال فناوری و پیشرفت درونزا در کشورهای منطقه مشکل دارد، روشن است و در این زمینه هم هر اقدامی را برای مانعتراشی انجام میدهد.
وی اضافه کرد: طبق معمول تفاهم آمریکا ۲۴ ساعت بیشتر طول نکشید و آمریکا شروطی را مطرح کرد؛ حق استفاده صلحآمیر از انرژی هستهای برای همه کشورها محفوظ است و اصرار ایران بر استفاده از حق خود براساس معاهده منع اشاعه سبب رویکرد جنگطلبانه آن علیه ایران شد.
موضع نخستوزیر عراق و دفترش موضع ماست
بقایی درباره گزارشهای رسانهای از سفر اخیر نخستوزیر عراق به ایران، گفت: موضع نخستوزیر عراق و دفترش موضع ماست.
وی تصریح کرد: درباره موضوعهای امنیتی و همکاری ایران و عراق در این سفر براساس توافقنامه موجود گفتوگو کردیم؛ تلاش داریم با همکاری عراق و مراجع اقلیم کردستان عراق مرزهای مشترک را مرزهای امن و به دور از گروههای تروریستی تبدیل کنیم.
واکنش به استقرار هواپیماهای سوخترسان آمریکا در بلغارستان
بقایی درباره استقرار هواپیماهای سوخترسان آمریکا در بلغارستان، اظهار کرد: مواضع ما پیشتر اعلام شد؛ اطلاع داریم بلغارستان پیشتر هم اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه را به آمریکا برای پشتیبانی از تجاوز به ایران داده بود.
وی تاکید کرد: این اقدام مغایر منشور ملل متحد و قوانین بینالملل است؛ ما دههها روابط خوبی با بلغارستان داشتیم و اکنون این کشور خود را در حد همدست تجاوز نظامی آمریکا به ایران پایین آورده و باید پاسخگو باشد.
بیانیه شورای همکاری خلیج فارس بسیار مخرب بود
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره نقش شورای همکاری خلیج فارس در فروپاشی یادداشت تفاهم، اظهار کرد: ما آمریکا را مسئول تجاوز نظامی به ایران میدانیم؛ نمیتوانیم مشارکت برخی کشورهای منطقه در اینتجاوز را نادیده بگیریم؛ ما هیچ خصومتی با کشورهای منطقه نداریم بلکه پیوندهای فراوانی داریم.
وی اضافه کرد: متاسفانه این کشورها برخلاف موازین حقوق بینالمللی و اصل حسن همجواری قلمرو خود را در اختیار متجاوز قرار دادند و مستقیما در مواردی به ایران حمله کردند؛ بیانیه شورای همکاری بسیار مخرب بود؛ آنها با وزیر خارجه امریکا همزبان شدند و این مغایر ادعاهایشان در حمایت از روند گفتوگوها بود. در طول این ۲ هفته تداوم همکاری و مشارکت برخی کشورهای منطقه با آمریکا در تجاوز به ایران بودیم؛ انتظار روشن داریم که این روند همکاری را ادامه ندهند.
فرانسه کنوانسیون روابط دیپلماتیک را نقض کرد
سخنگوی وزارت خارجه درباره اظهارات اخیر وزیر خارجه فرانسه در مورد بازداشت دو کارمند سفارت این کشور در ایران، توضیح داد: این فرار رو به جلو و دست پیش گرفتن فرانسویها سابقه دارد؛ طرفی که باید عذرخواهی کند طرف فرانسوی است که کنوانسیون روابط دیپلماتیک را نقض کرد.
وی اضافه کرد: آنها به بهانه ارتباط با جامعه مدنی مرتکب مداخله در امور داخلی ایران شدند؛ روز گذشته سفیر فرانسه در تهران به وزارت خارجه احضار شد و تاکید شد که دولت فرانسه باید از چنین مداخلههایی با بهانههای فریبندهای مانند حقوق بشر دست بردارد.
اذعان انگلیس به همدستی در تجاوز آمریکا علیه ایران
بقایی در بخشی دیگر درباره موافقت انگلیس با استفاده آمریکا از پایگاههای آن و نشست مشترک درباره تنگه هرمز، گفت: انتظار داشتیم دولت جدید انگلیس عاقلانهتر از دولت قبلی رفتار کند؛ اطلاع داریم که آمریکا در جریان تجاوز ۴۰ روزه از پایگاههای نظامی انگلیس برای پشتیبانی عملیات تجاوزکارانه علیه ایران استفاده کرد.
وی تاکید کرد: این اقدام مغایر با موازین حقوق بینالملل و منشور ملل متحد است؛ بیان صریح آن توسط نخستوزیر جدید انگلیس اذعان به همدستی در عمل مخالف حقوق بینالمللی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین توضیح داد: درباره تنگه هرمز هم حتما انگلیس میداند که هرگونه مداخله در این موضوع به پیچیدهتر شدن ماجرا منجر میشود؛ لندن اگر صداقت دارد باید به اصل موضوع مراجعه کند.
جزئیات گفتوگوهای فنی ایران و عمان
بقایی درباره گفتوگوهای فنی ایران و عمان، اظهار کرد: این مذاکرات بین ایران و عمان است و چند دور مذاکره در جمعه و شنبه برگزار شد؛ مذاکرات مفیدی درباره نحوه مدیریت تردد کشتیرانی در تنگه هرمز بود.
وی تصریح کرد: هدف این است که این دو دولت ساحلی ترتیبات را برای عبور ایمن با رعایت اصول حاکمیتی کشورهای ساحلی اتخاذ کنند؛ وضعیت تنگه هرمز تغییری نکرده و کماکان بسته است و مذاکرات به آمریکا ارتباطی ندارد.
واکنش به سفر رئیسجمهور لبنان به آمریکا
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر عون، رئیسجمهور لبنان به آمریکا و رایزنیهای انجامشده، گفت: کمکهای آمریکا به کشورهای منطقه مانند کمکهایی است که به ایران کرد؛ سلاح مقاومت برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ازضی لبنان بوده است.
وی اضافه کرد: اینکه لبنانیها به شمول حزبالله درباره دفاع از سرزمین خود در برابر رژیم متجاوز صهیونیستی چه تصمیمی بگیرند به خودشان مربوط است؛ تجربه نشان میدهد که نمیتوان در برابر طرفهایی که جز زور چیزی را نمیشماسند بیسلاح و بیدفاع بمانند.
آخرین وضعیت وضعیت یادداشت تفاهم ایران و آمریکا
بقایی درباره وضعیت یادداشت تفاهم ایران و آمریکا، توضیح داد: وضعیت روشن است؛ ما یادداشت تفاهمی داشتیم که تکالیف طرفین را به وضوح بیان کرده بود و آمریکا بعد ۲۲ روز کل سامانه پیشبینی شده در یادداشت تفاهم را نقض کرد.
وی تاکید کرد: ما متقابلا اجرای تعهدات خود را متوقف کردیم؛ اینکه در آینده به چه سویی میرویم باید زمانی که به آنجا رسیدیم باید صحبت کنیم؛ اما موضوع مشخص این است که ما هیچگاه از اصول و منافع ملی خود کوتاه نمیآییم.
واکنش به انتشار برخی ادعاها درباره سفارتخانههای اروپایی در تهران
بقایی در پاسخ به پرسش میزان درباره انتشار برخی ادعاها درباره سفارتخانههای اروپایی در تهران، گفت: سفارتخانهها کموبیش فعالیت خود را دارند. یک مورد درباره سفارت انگلیس بود که فضایی شکل گرفت که فکر میکنیم عامدانه بود و بخشی از جنگ روانی آمریکا و برخی از متحدانش بود.
وی تصریح کرد: شایعاتی درباره برخی دیگر از سفارتخانهها مطرح شد که خود آنها تکذیب کردند، ازجمله درباره فرانسه این موضوع تکذیب شد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: دیروز سفیر فرانسه برای احضار در وزارت خارجه حضور داشت. بخش عمده این گزارشها در راستای جنگ روانی است که آمریکا بارها آن را انجام داده است.
در حال حاضر ما مذاکرهای با طرف آمریکایی نداریم
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در بخشی دیگر با بیان اینکه درخواست مذاکره از سوی ایران خبرسازی طرفهای مقابل است، گفت: اگرچه هیچگاه از استفاده از ابزار دیپلماسی برای صیانت از منافع ملی فرار نکردیم، همزمان اقدامی انجام نمیدهیم که طرف مقابل از آن برداشت ناصحیح کند.
وی تاکید کرد: تمرکز ما در میانه تجاوز نظامی آمریکا بر دفاع است؛ البته میانجیها در حال فعالیت هستند، اما در حال حاضر ما مذاکرهای با طرف آمریکایی نداریم. طرفهایی که چند ماه اخیر تلاش برای کاهش تنش داشتند، پیشنهادهایی را مطرح کردند.
تنها مقصر وضعیت فعلی آمریکا است
بقایی در بخشی دیگر با بیان اینکه به هیچ عنوان خود را به دلیل دنائت دشمن شماتت نکنیم، تاکید کرد: تنها مقصر وضعیت فعلی آمریکا است که با هر تحلیل و ملاحظهای آمریکا و رژیم صهیونیستی بودند که خرداد گذشته و اسفند گذشته و برای سومینبار در ۲۲ روز از یادداشت تفاهم به ایران تجاوز کردند.
وی اضافه کرد: در این زمینه به بند پنج یادداشت تفاهم باید توجه شود؛ آمریکا در روز ۲۲ یادداشت تفاهم در واکنش به چند حادثه ادعایی در ۱۶ و ۱۷ تیر حمله به ایران را از سر گرفت؛ آمریکاییها با این تصور که ایران به دلیل مشغول بودن به مراسم تشییع رهبر شهید با استفاده از مسیر جنوبی تنگه هرمز مسامحه کرد با همکاری برخی کشورهای منطقه دست به تغییر مسیر از شمالی به جنوبی زد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: آمریکاییها و کشورهای منطقه باید پاسخ دهند که چطور از کشتیهای تجاری برای انتقال تجهیزات نظامی و ناوچهها در مسیر جنوبی استفاده کردند؛ به فرض انجام نقض توسط ایران چه کسی میپذیرد که چنین عکسالعمل نامتناسبی درباره یک یادداشت تفاهم انجام شود؟ شواهد نشان میدهند که این اقدامی حسابشده برای بهانهجویی و نقض عهد بود.
وی اضافه کرد: آمریکا باید یاد بگیرد که مانند دولتی مسئول عمل کند؛ رفتار و کردار آمریکا در این یکی دو سال مانند یک باند مافیایی بود که همه هنجارهای حقوق بینالملل را نقض کرد؛ مادامی که این رفتار ادامه داشته باشد نمیتوانیم به شکلگیری یک روند معقول امیدوار باشیم؛ در چند روز گذشته فضا آرامتر بود، اما نمیتوان نام آتشبس بر آن نهاد بلکه نتیجه مدیریت نیروهای مسلح ما بود؛ هر اقدام آمریکا با پاسخ متقابل ما مواجه خواهد شد.
واکنش به حمله آمریکا به مرز شلمچه
بقایی در بخشی دیگر درباره حمله آمریکا به مرز شلمچه، اظهار کرد: آمریکا از روی استیصال در روزهای اخیر حملههای زیادی علیه زیرساختهای غیرنظامی ما انجام داد.
وی تصریح کرد: این اقدامها نشانگر کینهتوزی آمریکا با همه ارزشهای مقدس برای ما ایرانیان است؛ ضمن اینکه این اقدامها جنایت جنگی هستند.
جزئیات دیدار وزیران امور خارجه ایران و چین
بقایی گفت: دیدار وزیر امور خارجه با همتای چینی در حاشیه نشست شانگهای انجام شد؛ چین شریک راهبردی ایران است؛ روابط دوجانبه ایران و چین مستمرا در حال توسعه است.
وی با بیان اینکه ما نگرانیها و منافع مشترک داریم، تصریح کرد: چین هم مانند ما نگران صلح و امنیت بینالملل و استمرار یکجانبهگرایی مخرب آمریکا است؛ در این دیدار درباره هماهنگیها در سطح سازمان ملل بحث شد.
واکنش به اقدامهای ضد ایرانی انگلیس
بقایی در بخشی دیگر درباره اقدامهای ضد ایرانی انگلیس، اظهار کرد: برچسب زدن به بخشی از حاکمیت نهادی مربوط به ایران و بخش لاینفک دفاعی ایران که نقش مهمی در مبارزه با تروریسم منطقه داشته است، خلاف حقوق بینالملل است.
وی تاکید کرد که این اقدام سیاسی با هدف اعمال فشار بر ایران است و مبنای حقوقی و بینالمللی ندارد و تبعات این اقدام متوجه انگلیس است و ایران حتما تدابیری را برای مواجهه با این اقدام غیرقانونی انگلیس انجام میدهد.