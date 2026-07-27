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پاسخ آتشین خواهر رهبر کره شمالی به جهان

خواهر بانفوذ رهبر کره شمالی، امروز دوشنبه در بیانیه‌ای تند، زرادخانه اتمی این کشور را «سپر نهایی حاکمیت» خواند و تأکید کرد که توان اتمی کره شمالی بدون لحظه‌ای توقف، به‌روزرسانی خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۷۴۵
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پیام پیونگ یانگ

کیم یو جونگ امروز دوشنبه درخواست‌های منطقه‌ای برای خلع سلاح اتمی این کشور را محکوم کرد و بار دیگر تأکید کرد که زرادخانه اتمی کره شمالی «به طور مداوم به‌روزرسانی خواهد شد.»

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ خواهر بانفوذ رهبر کره شمالی در بیانیه‌ای که خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) منتشر کرد، از بیانیه مشترکی که روز شنبه پس از نشست سالانه وزرای خارجه مجمع منطقه‌ای آسه‌آن (ARF) در مانیل صادر شده بود، به شدت انتقاد کرد. 

در آن بیانیه، کشورهای عضو بار دیگر بر تعهد خود برای «خلع سلاح کامل اتمی» کره شمالی تأکید کرده بودند.
بیانیه مجمع منطقه‌ای آسه‌آن خواستار تلاش‌های بین‌المللی در جهت «خلع سلاح کامل اتمی شبه‌جزیره کره به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز» شده بود.

کیم یو جونگ در این بیانیه گفت: «موضع جمهوری دموکراتیک خلق کره قاطع و روشن است؛ بازدارندگی اتمی، سپر نهایی برای حاکمیت ملی و عالی‌ترین تضمین برای دفاع از آن است.» 

او افزود: «فارغ از هر آنچه دیگران می‌گویند، جایگاه و اهمیت وجود جمهوری دموکراتیک خلق کره به عنوان یک دولت مسئول دارنده سلاح اتمی برای حفظ توازن قوا و تأمین امنیت ژئوپلیتیکی در شبه‌جزیره کره و فراتر از آن، امری قطعی و برگشت‌ناپذیر است.»

کیم یو جونگ تأکید کرد: «توانمندی اتمی جمهوری دموکراتیک خلق کره به طور مداوم و بدون لحظه‌ای توقف، به‌روزرسانی خواهد شد.»

مجمع منطقه‌ای آسه‌آن تنها مجمع امنیتی چندجانبه منطقه‌ای است که هم کره جنوبی و هم کره شمالی در آن عضو هستند. با این حال، پیونگ‌یانگ برای دومین سال پیاپی از شرکت در نشست امسال خودداری کرد؛ اقدامی که به ادعای بسیاری از ناظران، در راستای تمرکز مداوم این کشور بر تحکیم روابط خود با روسیه و چین صورت می‌گیرد.

کیم یو جونگ پیش از این نیز در ماه ژوئن اظهاراتی مشابه داشت و جایگاه کره شمالی به عنوان یک کشور دارنده سلاح اتمی را «کاملاً برگشت‌ناپذیر» و «خط قرمزی بدون عقب‌نشینی» خوانده و تأکید کرده بود که پیونگ‌یانگ هیچ‌گونه تهدیدی علیه خود را تحمل نخواهد کرد.
 

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کره شمالی خواهر رهبر کره شمالی اتم بمب اتم کیم یو جونگ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
0
4
پاسخ
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