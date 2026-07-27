ارتش: به تجاوزات دشمنان، شدیدتر پاسخ میدهیم
به گزارش تابناک؛ متن بیانیه ارتش جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است؛
بسمالله الرحمن الرحیم
پنجم مرداد ماه، یکی از اوراق زرین تقویمایستادگی فرزندان رشید ملت در دفاع از ایران عزیز است و نشان میدهد که ارتش و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، همواره برای مقابله با دشمن سفاک و مزدوران و جیرهخواران استکبار جهانی مهیا هستند و پای هر متجاوز به ذرهای از خاک وطن را قطع خواهند کرد.
عملیات مرصاد، غلیان غیرت در رگهای ملت بزرگ ایران برای مقابله با تجاوز ناجوانمردانه دشمن و یکی از بزرگترین صفحات حضور سیل آسای مردم و نیروهای مسلح در خط مقدم نبرد در برابر دشمن بود و این حماسه حضور و همدلی، با راهبرد هوشمندانه شهید سپهبد صیاد شیرازی، مبتنی بر توانمندیهای نظامی و اشراف کامل به معابر و محورهای عملیاتی ممکن، یکی از پیروزیهای بزرگ دفاع مقدس را با پاسخ طوفانی به دشمن رقم زد و شکست سنگین دشمن متجاوز و پیاده نظام او در جبهه نفاق را تثبیت کرد.
توکل به وعده نصرت الهی، ولایتمداری و نقش بیبدیل شهید صیاد شیرازی، حضور شکوهمند نیروی زمینی محوری ارتش در این عملیات، چشمان بیدار پدافند هوایی در سایت سوباشی قهرمان، حماسه بیبدیل قهرمانان هوانیروز و حملات رعدآسای نیروی هوایی الهی ارتش، با همراهی سایر نیروهای مسلح و پشتیبانی همه جانبه مردم نشان داد که تمام ایران عزیز در برابر هر گونه تعرضی خواهدایستاد و دشمنان را آن سوی مرزهای ایران مقتدر دفن خواهیم کرد.
امروز نیز ارتش سرفراز و سایر نیروهای مسلح با حماسهآفرینی در جنگهای ۱۲روزه، رمضان و نبرد هرمز، اقتدار درون زا و برآمده از غیرت ملی وایمان به وعده نصرت الهی را به جهانیان نشان دادهاند. ارتش همچون همیشه، در خط مقدم دفاع از تمامیت ارضی کشور، نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت غیور ایرانایستاده و عمق جبهه دشمن را برای هر گونه تحرک احتمالی هدف گرفته است.
جهانیان گواه این هستند که فرزندان ایران سربلند و مقتدر در ارتش و نیروهای مسلح، از ارتفاعات سربه فلک کشیده غرب کشور و تنگه مرصاد، تا تنگه هرمز و جغرافیایایستادگی و رشادت در جنوب وطن، در هر گوشه از این آب و خاک حماسهخیز، برای مقابله با هر دشمنی، مهیا هستند.
این حماسه حضور و استقامت، ادامه همان راهی است که در مرصاد و در سایت راداری سوباشی پی افکنده شد؛ راهی که نسل به نسل، با فداکاری فرزندان این آب و خاک تداوم یافته است.
ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت سالروز ۵ مرداد و ادای احترام به تمامی شهدای این آب و خاک، به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی و امام شهدا، با تکیه برایمان راسخ، ولایتمداری و پیروی از رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، همراه سایر نیروهای مسلح، با چشمانی باز، آماده و هوشیارتر از همیشه، در برابر هرگونه تهدید و توطئه دشمنانایستاده و تأکید میکند که ذرهای در مسیر هراست و پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی میهن اسلامی، کوتاهی نخواهد کرد و تجاوزات دشمنان را، شدیدتر و کوبندهترین حملات، پاسخ خواهد داد.