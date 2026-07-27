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پوتین: شناورهای ایران آمریکا را میخکوب کردند

رئیس‌جمهور روسیه گفت:شناور‌های تندروی ایران در جریان درگیری با آمریکا عملکردی کاملاً مؤثر از خود نشان داده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۶۷۳۷
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حمایت پوتین

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه شب گذشته، یکشنبه، در دیدار با فرماندهان و نظامیان ناوگان دریایی این کشور اعلام کرد که ایران در جریان درگیری نظامی با آمریکا با موفقیت از به‌اصطلاح «ناوگان پشه‌ای» (شناورهای کوچک و تندرو) استفاده کرده و این نیروها عملکردی کاملاً مؤثر از خود نشان داده‌اند. 

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ پوتین با اشاره به اینکه اصطلاح «ناوگان پشه‌ای» همواره وجود داشته و موضوع پدیده جدیدی نیست، گفت: «شما متوجه شده‌اید که هم‌اکنون نیز در مناقشه خاورمیانه و در جریان جنگ آمریکا و ایران چه اتفاقی در حال رخ دادن است. ناوگان پشه‌ای عملکردی کاملاً مؤثر داشته و نیروی دریایی ایران با موفقیت از آن استفاده می‌کند.» 

رئیس‌جمهور روسیه تأکید کرد که با توجه به ویژگی‌های اجرای عملیات نظامی دقیق در پهنه‌های مختلف دریایی، توسعه چنین نیروهایی برای ناوگان دریایی روسیه نیز ضروری است.

پیش از این روزنامه «فایننشال تایمز» نیز گزارش داده بود  تهران برای کنترل تنگه هرمز از ناوگانی متشکل از صدها شناور کوچک و تندرو استفاده می‌کند. به نوشته این نشریه،  این قایق‌ها  به خوبی قابلیت پنهان شدن در امتداد سواحل جنوبی ایران را داشته و به‌سرعت قابل استفاده هستند. بر اساس این گزارش، بیشتر این شناورها به تسلیحات سبک و حتی موشک‌های برد کوتاه مجهز هستند. این قایق‌ها معمولاً به صورت گروهی حرکت می‌کنند تا کشتی‌های کندتر را مرعوب کنند.

پوتین خواستار واکنش قاطع به تلاش‌ها برای توقیف کشتی‌های تجاری روسیه شد

رئیس‌جمهور روسیه همچنین تأکید کرد که در صورت هر گونه تلاش برای توقیف کشتی‌های تجاری روسیه، باید با دقت ولی قاطعانه عمل کرد، همان‌گونه که باید با دزدی دریایی و دزدان دریایی مقابله شود.

او گفت: «فرمانده ناوگان اقیانوس آرام درباره تلاش‌های بدخواهان برای اعمال فشار بر ناوگان دریایی ما، از جمله ناوگان تجاری، صحبت کرد. می‌خواهم توجه شما را به این نکته جلب کنم که در چنین مواردی، مسلماً باید با دقت و در چارچوب حقوق بین‌الملل دریاها، ولی کاملاً قاطعانه عمل کرد؛ همان‌گونه که باید با دزدی دریایی و دزدان دریایی مبارزه شود.

پوتین همچنین یادآور شد که هیچ کشوری در جهان ناوگان یخ‌شکنی همانند روسیه در اختیار ندارد. به گفته وی، روسیه همچنان در حال ساخت بزرگ‌ترین مجموعه یخ‌شکن‌های هسته‌ای در تاریخ است که امکان کشتیرانی در تمام طول سال در مسیر دریایی شمال و کریدور حمل‌ونقل فراقطبی را فراهم خواهند کرد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
11
12
پاسخ
گول تعریف و تمجیدهای این روباه خطرناک را نخورید...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
تعریف نکرده. به نیروی دریایی کشورش دستور داده شما هم چنین تاکتیکی پیاده کنید. بهتره ابتدا متن خبر را کامل بخونی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
4
6
پاسخ
ایشون استراتژیست بود وضعش تو اوکراین این نبود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
0
10
پاسخ
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