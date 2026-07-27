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تیراندازی مرگبار در سیاتل+شمار کشته ها

منابع خبری از تیراندازی در «سیاتل» در ایالت واشنگتن آمریکا و کشته و زخمی شدن ۷ نفر در این حادثه خبر می‌دهند.
کد خبر: ۱۳۸۶۷۲۵
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تیراندازی در سیاتل

 

به گزارش تابناک به نقل از مشرق، گزارش‌ها از تیراندازی در منطقه «سیاتل سنتر» در ایالت واشنگتن آمریکا و زخمی شدن چند نفر بر اساس آمار اولیه در این حادثه حکایت دارد.

پلیس شهر سیاتل در ایالت واشنگتن با تائید این خبر اعلام کرد در حال تحقیق درباره حادثه تیراندازی هستیم که در پی آن چندین نفر زخمی شده‌اند.

۲ کشته و ۵ زخمی در حادثه تیراندازی در «سیاتل سنتر» ایالت واشنگتن

رسانه‌های آمریکایی پس از این حادثه گزارش دادند: در جریان حادثه تیراندازی در منطقه «سیاتل سنتر» واقع در ایالت واشنگتن، ۲ نفر کشته و ۵ تن دیگر زخمی شدند.
 

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