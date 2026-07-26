ابلاغ اصلاحیه آییننامه داخلی مجلس برای اجرا
رئیس جمهور پزشکیان طی نامهای قانون اصلاح ماده (۱) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۶۹۰| |
3917 بازدید
به گزارش تابناک، دکتر مسعود پزشکیان طی نامهای قانون اصلاح ماده (1) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به مجلس ابلاغ کرد.
متن این نامه به شرح زیر است؛
بسمه تعالی
مجلس شورای اسلامی
در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اصلاح ماده (1) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 22 تیرماه 1405 مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ 24 تیر 1405 به تأیید شورای نگهبان رسیده است و طی نامه شماره 339.14806 مورخ 30 تیر 1405 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ میگردد.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
گزارش خطا
پایان نشست صبح رای اعتماد با ترکیبی عجیب؛ اصولگرایان، زنان، پزشکان و هم استانی های موافق در برابر اصلاح طلبان و پایداری های مخالف!