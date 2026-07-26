یمن ۳ نفتکش عربستان را در ۴۸ ساعت منفجر کرد

«شمار کشتی‌های عربستانی که از دوشنبه گذشته تا امروز یکشنبه بازگشته‌اند و اجازه عبور به آنها داده نشده، به ۱۶ فروند رسیده است.»

شبکه المیادین به نقل از منبعی ویژه اعلام کرد: «نیروهای مسلح یمن طی ۴۸ ساعت گذشته ۳ نفتکش سعودی را هدف قرار داده‌اند.»

به گزارش تابناک؛ المیادین به نقل از این منبع تصریح کرد: «شمار کشتی‌های عربستانی که از دوشنبه گذشته تا امروز یکشنبه بازگشته‌اند و اجازه عبور به آن‌ها داده نشده، به ۱۶ فروند رسیده است.»

وی افزود: «از زمان اعمال محاصره یمن، تاکنون هیچ کشتی نفتی عربستانی نه در مسیر رفت و نه در مسیر بازگشت، از باب‌المندب عبور نکرده است.»

این منبع مطلع به المیادین گفت: «تصمیم ممنوعیت عبور کشتی‌های عربستانی همچنان پابرجاست و نیروهای مسلح یمن اجازه عبور به هیچ کشتی‌ را نخواهند داد.»

در همین ارتباط، «محمد البخیتی»، از رهبران جنبش انصارالله یمن تصریح کرد: «تنگه باب المندب به روی کشتی‌های عربستانی کاملا بسته شده است.»

البخیتی افزود: «به نفع آمریکا نیست که با عربستان در جنگ علیه یمن مشارکت کند.»

وی گفت: «اگر آمریکا در جنگ علیه یمن مشارکت کند، این فرصتی به ما برای ضربه زدن به واشنگتن خواهد داد.»

این مسئول ارشد انصارالله تصریح کرد: «ما با هرگونه تشدید تنش مقابله به مثل خواهیم کرد و کشورهای محور مقاومت به مقابله با رژیم صهیونیستی تمرکز دارند.»