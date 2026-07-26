نتاینج نظرسنجی از جوانان آمریکایی درباره جنگ با ایران

نظرسنجی جدید روز یکشنبه نشان داد که اکثر آمریکایی‌ها معتقدند که جنگ علیه ایران، دشوارتر از آن چیزی بوده که ترامپ انتظارش را داشته است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، نظرسنجی سی‌بی‌اس نیوز-یوگاو از مردم آمریکا درباره جنگ ایران نشان داد که اکثر آن‌ها خواستار پایان فوری درگیری‌ها هستند.

به گزارش سی‌بی‌اس نیوز، در طول ماه‌ها درگیری با ایران، افکار عمومی در آمریکا همچنان سه مسئله اصلی را بیان می‌کند:

۱. فقدان شفافیت دربارهٔ آنچه به صورت روزانه در تنگهٔ هرمز اتفاق رخ می‌دهد،

۲. اهداف جنگ آمریکا و پیگیری کردن و یا نکردن آن در این برهه از درگیری‌ها و

۳. باور به این که درگیری‌ها اکنون خوب پیش نمی‌رود.

در حال حاضر، اکثر آمریکایی‌ها «عدم اطمینان» و «ناامیدی» و «بدبینی» را به‌عنوان مهمترین واژگان برای توصیف احساسات شخصی خود دربارهٔ جنگ انتخاب می‌کنند.

از سوی دیگر، اکثریت قریب‌به‌اتفاق آمریکایی‌ها می‌گویند که این جنگ، سخت‌تر از آن چیزی بوده که دولت ترامپ پیش‌بینی می‌کرد.

ترامپ بارها مدعی شده که در جنگ پیروز شده است، اما با وجود وعده‌اش برای پایان چند هفته‌ای درگیری‌ها، همچنان نتوانسته مسیر مشخصی را برای پایان جنگ ترسیم کند.

جدای از این، اکثریت قاطع مردم آمریکا (۸۶%) تأکید دارند که هم‌اکنون مسئله مهم برای آمریکا پیرامون ایران، باز شدن تنگه هرمز و رفع اختلالات نفتی است.

پس از آغاز تجاوز نظامی علیه ایران، تنش‌ها پیرامون تنگه هرمز منجر به اختلال شدید در بازار انرژی جهان شد و آمریکا نیز از گزندِ آن در امان نماند. در نتیجه این اختلالات، مردم آمریکا با افزایش ملموس قیمت سوخت مواجه شدند و با از سرگیری درگیری‌ها، قیمت بنزین در آمریکا بار دیگر از مرز چهار دلار عبور کرده است.

از سوی دیگر، طبق نظرسنجی اکثر آمریکایی‌ها گمان می‌کنند که (برخلاف وعده ترامپ) درگیری‌ها ماه‌ها یا حتی سال‌ها ادامه خواهد یافت.

اما اکثر آمریکایی‌ها همچنان ترجیح می‌دهند که جنگ علیه ایران هر چه زودتر پایان یابد، اگرچه نسبت به نظرسنجی ماه گذشته، اکنون درصد کمتری خواستار پایان فوری جنگ هستند و در حال حاضر ۶۷%، در مقابل ۷۸% ماه گذشته، خواهان توقف سریع درگیری‌ها هستند.

با این حال شکاف حزبی درباره جنگ همچنان کاملاً‌ واضح است و ۹۲% دموکرات‌ها، در مقابل ۳۰%‌ جمهوری‌خواهان، خواستار پایان جنگ هستند.

از سوی دیگر، این نظرسنجی از اختلاف شدید دیدگاه جوانان با میانسالان و مسن‌ها درباره جنگ ایران حکایت دارد.

بر این اساس، ۸۳% افراد بین ۱۸ تا ۲۹ سال خواستار پایان فوری جنگ هستند، رقمی که فارغ از ترجیحات حزبی بوده و تمامی جناح‌ها را شامل می‌شود.

جدای از این، مردم آمریکا همچنان احساس نمی‌کنند که درکی از آنچه هر روز در تنگهٔ هرمز می‌گذرد داشته باشند. این احساس در طول ماه‌ها و هفته‌های اخیر کاهش نیافته است.

برای اکثر مردم، رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ در راستای شفافیت این موضوع کمکی نمی‌کند. علاوه بر این، اکثر آن‌ها احساس می‌کنند که ترامپ اوضاع را بهتر از آنچه هست نشان می‌دهد.

علاوه بر این به‌طور کلی، ارزیابی‌های مردم از چگونگی پیشرفت جنگ در طول درگیری‌ها کاهش یافته و تعداد بیشتری از آمریکایی‌ها وضعیت جنگ برای آمریکا را در مقایسه با گذشته، ضعیف‌تر ارزیابی کرده‌اند.

طبق این نظرسنجی، تنها ۴۰% آمریکایی‌ها معتقدند که این کشور دستِ برتر را در جنگ با ایران دارد و حدود ۶۱% آن‌ها همچنان مخالف این درگیری هستند، رقمی که در مقایسه با آغاز جنگ، اکنون کمتر شده است.

این نظرسنجی از ۲۱۹۳ بزرگسال آمریکایی و در بازه ۲۲ تا ۲۴ جولای ۲۰۲۶ انجام شده است. نمونه بر اساس جنسیت، سن، نژاد و تحصیلات و بر اساس سرشماری آمریکا و نظرسنجی جمعیت فعلی و همچنین رأی انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ وزن‌دهی شده تا نمایندهٔ بزرگسالان سراسر کشور باشد. حاشیهٔ خطای نظرسنجی نیز ±۲.۷ درصد است.