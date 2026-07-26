صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

تاکید پاپ بر ایجاد صلح در غرب آسیا

رهبر کاتولیک‌های جهان ضمن تاکید بر برقراری صلح در غرب آسیا، نگرانی عمیق خود را از تشدید خشونت ابراز داشت و خواستار بازگشت فوری به گفت‌وگو شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۶۷۲
| |
1831 بازدید
پاپ لئو

به گزارش تابناک به نقل از واتیکان نیوز، پاپ لئوی چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان عصر یکشنبه طی سخنرانی در اقامتگاه تابستانی در گاندولفو اظهار کرد: من همچنان با نگرانی عمیق خشونت‌های جاری و رو به افزایش در سرزمین مقدس را دنبال می‌کنم که بسیاری از غیرنظامیان اخیرا قربانی شده‌اند، هم در کرانه باختری و هم در غزه.

بنا بر این گزارش، رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار «بازگشت به مذاکرات با هدف دستیابی به یک راه‌حل سیاسی عادلانه، مبتنی بر کرامت و حقوق برابر هر انسان، و رد اقدامات نظامی بیشتر و تصمیمات یکجانبه، به ویژه آن‌هایی که احترام و وضع موجود اماکن مقدس هر دین و آیینی را نقض می‌کنند»، شد.

پاپ لئوی چهاردهم همچنین درخواست خود را در مورد وضعیت سراسر غرب آسیا تکرار کرد، جایی که به گفته او «تشدید عملیات نظامی بار دیگر خشونت و ویرانی به بار آورده، جان غیرنظامیان بی‌شماری را در معرض خطر جدی قرار داده و کمبود آب آشامیدنی و برق را بدتر کرده است».

وی افزود: من از همه طرف‌های درگیر می‌خواهم که حملات خود را متوقف کرده و فورا راه‌های گفت‌وگو و دیپلماسی را بازگشایی کنند تا صلحی که تمام منطقه آرزوی آن را دارد، بدون تأخیر محقق شود.

این اظهارات پاپ در حالی صورت گرفت که با وجود برقراری آتش‌بس از تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به حملات روزانه خود به مناطق مختلف نوار غزه ادامه داده است.

بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت غزه، از زمان اجرای این آتش‌بس شکننده، دست‌کم یک‌هزار و ۱۶۸ فلسطینی دیگر به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۷۹۸ نفر مجروح شده‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پاپ پاپ لئو چهاردهم خاورمیانه جنگ اسرائیل کرانه باختری
جنگی که طراحی شده؛ روایت یک سناریوی شش‌مرحله‌ای علیه ایران
سیاست ۵۰ ساله «عدم اشاعه» آمریکا با توافق هسته‌ای با عربستان تضعیف می‌شود/ تناقض رویکرد ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران آشکار شد
انفجار در مقر ناوگان پنجم آمریکا/تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پاپ: امیدوارم جنگ تا ۵ روز دیگر پایان یابد
هشدار پاپ لئو نسبت به گسترش درگیری در منطقه
پاسخ پاپ به اظهارات معاون ترامپ علیه ایران
پاپ خواستار توقف فوری جنگ در منطقه شد
هشدار پاپ نسبت به شعله‌ور شدن جنگ‌ها
درگیری شدید و توهین آمیز دو نماینده مجلس را ببینید  (۱۹۷ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۸۳ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۱۱۴ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۷ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
تمسخر مجری زحمت کش توسط فردوسی پور!  (۶۰ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۰ نظر)
اگر انحصار خودرو نشکند، منتظر اعتراضات گسترده باشید! / چرا قانون خودروهای نو و فرسوده اجرا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
سیگنال مذاکراتی ایران به آمریکا؟/ تهران در حال بررسی پیشنهاد میانجی‌ها  (۵۰ نظر)
لبخند از لب‌های سینما رفت؛ از  اکبر عبدی چه ارثی به جا ماند؟  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005ojg
tabnak.ir/005ojg