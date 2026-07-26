تاکید پاپ بر ایجاد صلح در غرب آسیا

رهبر کاتولیک‌های جهان ضمن تاکید بر برقراری صلح در غرب آسیا، نگرانی عمیق خود را از تشدید خشونت ابراز داشت و خواستار بازگشت فوری به گفت‌وگو شد.

به گزارش تابناک به نقل از واتیکان نیوز، پاپ لئوی چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان عصر یکشنبه طی سخنرانی در اقامتگاه تابستانی در گاندولفو اظهار کرد: من همچنان با نگرانی عمیق خشونت‌های جاری و رو به افزایش در سرزمین مقدس را دنبال می‌کنم که بسیاری از غیرنظامیان اخیرا قربانی شده‌اند، هم در کرانه باختری و هم در غزه.

بنا بر این گزارش، رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار «بازگشت به مذاکرات با هدف دستیابی به یک راه‌حل سیاسی عادلانه، مبتنی بر کرامت و حقوق برابر هر انسان، و رد اقدامات نظامی بیشتر و تصمیمات یکجانبه، به ویژه آن‌هایی که احترام و وضع موجود اماکن مقدس هر دین و آیینی را نقض می‌کنند»، شد.

پاپ لئوی چهاردهم همچنین درخواست خود را در مورد وضعیت سراسر غرب آسیا تکرار کرد، جایی که به گفته او «تشدید عملیات نظامی بار دیگر خشونت و ویرانی به بار آورده، جان غیرنظامیان بی‌شماری را در معرض خطر جدی قرار داده و کمبود آب آشامیدنی و برق را بدتر کرده است».

وی افزود: من از همه طرف‌های درگیر می‌خواهم که حملات خود را متوقف کرده و فورا راه‌های گفت‌وگو و دیپلماسی را بازگشایی کنند تا صلحی که تمام منطقه آرزوی آن را دارد، بدون تأخیر محقق شود.

این اظهارات پاپ در حالی صورت گرفت که با وجود برقراری آتش‌بس از تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به حملات روزانه خود به مناطق مختلف نوار غزه ادامه داده است.

بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت غزه، از زمان اجرای این آتش‌بس شکننده، دست‌کم یک‌هزار و ۱۶۸ فلسطینی دیگر به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۷۹۸ نفر مجروح شده‌اند.